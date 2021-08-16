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Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
2021-08-16T16:30+0300
2021-08-16T16:37+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе в муниципалитете Бежа в Португалии. Авария случилась около 00.30 в воскресенье. По сообщениям местных СМИ, в семиместном автобусе ехали девять человек, все граждане Молдовы.Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.
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Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы

16:30 16.08.2021 (обновлено: 16:37 16.08.2021)
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Серьезная дорожная авария произошла в округе Бежа в Португалии с участием автомобиля, в котором находились граждане Молдовы.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе в муниципалитете Бежа в Португалии.
Авария случилась около 00.30 в воскресенье. По сообщениям местных СМИ, в семиместном автобусе ехали девять человек, все граждане Молдовы.
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Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.
Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.
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