https://ru.sputnik.md/20210816/sereznoe-dtp-v-portugalii-sredi-zhertv-grazhdane-moldovy-43950131.html
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
2021-08-16T16:30+0300
2021-08-16T16:30+0300
2021-08-16T16:37+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе в муниципалитете Бежа в Португалии. Авария случилась около 00.30 в воскресенье. По сообщениям местных СМИ, в семиместном автобусе ехали девять человек, все граждане Молдовы.Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.
https://ru.sputnik.md/20210813/devochka-iz-moldovy-pogibla-v-strashnoy-avarii-v-italii-43880899.html
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в мире, дтп
Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы
16:30 16.08.2021 (обновлено: 16:37 16.08.2021)
Серьезная дорожная авария произошла в округе Бежа в Португалии с участием автомобиля, в котором находились граждане Молдовы.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе в муниципалитете Бежа в Португалии.
Авария случилась около 00.30 в воскресенье. По сообщениям местных СМИ
, в семиместном автобусе ехали девять человек, все граждане Молдовы.
Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.
Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.