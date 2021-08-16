https://ru.sputnik.md/20210816/sereznoe-dtp-v-portugalii-sredi-zhertv-grazhdane-moldovy-43950131.html

Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы

Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы

Серьезное ДТП в Португалии: пострадали граждане Молдовы

2021-08-16T16:30+0300

2021-08-16T16:30+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Женщина 47 лет погибла, восемь мужчин получили травмы в результате серьезного ДТП, которое произошло на трассе в муниципалитете Бежа в Португалии. Авария случилась около 00.30 в воскресенье. По сообщениям местных СМИ, в семиместном автобусе ехали девять человек, все граждане Молдовы.Восьми пострадавшим помощь оказали на месте, тело погибшей доставили в больницу города Бежа.Предплолагаемая причина аварии - превышение скорости. Сообщается также, что все пострадавшие работали на одной из ферм в регионе.

https://ru.sputnik.md/20210813/devochka-iz-moldovy-pogibla-v-strashnoy-avarii-v-italii-43880899.html

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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