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В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей
В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей
Уровень иммунизации сотрудников образовательных учреждений в 41 из 150 средних учебных заведений, работающих в муниципии Кишинев, составляет более 75%
2021-08-16T14:14+0300
2021-08-16T14:16+0300
школа
вакцинация
новости кишинева
кишинев
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Уровень иммунизации сотрудников образовательных учреждений в 41 из 150 средних учебных заведений, работающих в муниципии Кишинев, составляет более 75%. Об этом в соцсетях заявил мэр столицы Ион Чебан.По его данным, есть учреждения, где весь персонал вакцинирован на 100%.Чебан также объявил, что во всех секторах столицы будут организованы ярмарки школьных принадлежностей.В то же время, по словам Чебана, для подготовки к новому учебному году около 8000 человек из социально уязвимых и многодетных семей получат сумму в 700 леев.
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школа, вакцинация, кишинев

В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей

14:14 16.08.2021 (обновлено: 14:16 16.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Мэр Кишинева Ион Чебан рассказал о подготовке к новому учебному году в столице.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Уровень иммунизации сотрудников образовательных учреждений в 41 из 150 средних учебных заведений, работающих в муниципии Кишинев, составляет более 75%. Об этом в соцсетях заявил мэр столицы Ион Чебан.
По его данным, есть учреждения, где весь персонал вакцинирован на 100%.
Чебан также объявил, что во всех секторах столицы будут организованы ярмарки школьных принадлежностей.
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"Преторы секторов, как и в предыдущие годы, создают условия для безопасного проведения этих ярмарок. Если необходимо, мы продлим ярмарки и в сентябре", - заявил мэр.
В то же время, по словам Чебана, для подготовки к новому учебному году около 8000 человек из социально уязвимых и многодетных семей получат сумму в 700 леев.
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