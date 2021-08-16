https://ru.sputnik.md/20210816/shkol-kishineva-vaktsinirovany-bolee-75-uchiteley-43943004.html

В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей

В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей

Уровень иммунизации сотрудников образовательных учреждений в 41 из 150 средних учебных заведений, работающих в муниципии Кишинев, составляет более 75%

2021-08-16T14:14+0300

2021-08-16T14:14+0300

2021-08-16T14:16+0300

школа

вакцинация

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кишинев

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Уровень иммунизации сотрудников образовательных учреждений в 41 из 150 средних учебных заведений, работающих в муниципии Кишинев, составляет более 75%. Об этом в соцсетях заявил мэр столицы Ион Чебан.По его данным, есть учреждения, где весь персонал вакцинирован на 100%.Чебан также объявил, что во всех секторах столицы будут организованы ярмарки школьных принадлежностей.В то же время, по словам Чебана, для подготовки к новому учебному году около 8000 человек из социально уязвимых и многодетных семей получат сумму в 700 леев.

https://ru.sputnik.md/20210622/skolko-pervoklashek-zachisleno-v-shkoly-moldovy-35206649.html

кишинев

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2021

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школа, вакцинация, кишинев