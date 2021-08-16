https://ru.sputnik.md/20210816/sobachya-vernost-dlya-volka-merkuriya-iz-rossii-43961152.html

"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России

"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России

Впервые премии "Собачья верность" удостоен пес из России Волк-Меркурий

2021-08-16T23:45+0300

2021-08-16T23:45+0300

2021-08-16T23:45+0300

россия

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общество

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Впервые за 60-летнюю историю премии "Собачья верность" этой уникальной награды удостоен пес из России по имени Волк-Меркурий из Центра кинологической службы (ЦКС) Главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости Сергей Старцев.Торжественная церемония вручения премии "Собачья верность" состоялась в понедельник вечером на главной площади городка Сан-Рокко-ди-Камольи близ Генуи.В этом году наградой были отмечены 11 собак из Италии и девятилетняя немецкая овчарка Волк-Меркурий, которая в далекой России спасла от изнасилования 15-летнюю девочку. В ходе сеанса прямой видеосвязи между Сан-Рокко и Санкт-Петербургом глава оргкомитета премии Соня Джентозо (Sonia Gentoso) официально сообщила инспектору-кинологу ЦКС Марии Копцевой о присуждении награды ее питомцу и выразила восхищение их сложной и полезной работой. При этом итальянская публика получила возможность собственными глазами увидеть героев истории, которая произошла в сентябре прошлого года в одном из районов Северной столицы России.В тот вечер в полиции раздался телефонный звонок, и взволнованная женщина сообщила, что пропала ее 15-летняя дочка. Девочка вышла из дома, чтобы отправиться к маме на работу, но так туда и не дошла. Территориальный отдел полиции привлек к поискам инспектора-кинолога Копцеву с Волком-Меркурием. "В качестве образца искомого запаха я выбрала предмет, сохранивший сильный запах девочки, – наволочку подушки, на которой она спала", - рассказывает Мария. Понюхав наволочку, Волк-Меркурий в считанные секунды взял след и без колебаний привел полицейских к одному из заброшенных домов. Там, на первом этаже, девочку удерживал мужчина, который собирался совершить в ее отношении насильственные действия сексуального характера. Преступление удалось предотвратить. Мужчина, оказавшийся рецидивистом, был арестован, а девочке, которая находилась в состоянии шока, была оказана медицинская помощь. Идея премии "Собачья верность" возникла в городке Сан-Рокко-ди-Камольи в начале 1960-х годов. Однажды на центральной площади города у церкви появился пес по имени Пуччи.Брошенная хозяевами собака Пуччи жила а центральной площади города у церкви. Утромпес встречал детей, которые собирались с окрестных деревень перед церковью, а затем провожал их до школы. На переменах ребята выходили на улицу поиграть с собакой и угощали ее своими завтраками. После занятий Пуччи всегда провожал детей обратно к храму, где их уже ожидали родственники. Так продолжалось каждый день десять лет.Городской асессор Джачинто Крешини решил отметить заботу удивительного пса и учредить в его честь специальную премию для собак, которые помогают людям. С этим предложением он обратился к приходскому священнику. Тому идея понравилась, и с 1962 года премия "Собачья верность" ежегодно вручается 16 августа в день памяти святого Роха, в честь которого была основана церковь. Сначала это была региональная награда, затем она получила национальный статус, а позднее стала международной премией, которой ежегодно отмечается собака, живущая в одной из зарубежных стран.

https://ru.sputnik.md/20200910/nyukh-na-koronavirus-sobak-uchat-razlichat-covid-19-31617893.html

https://ru.sputnik.md/20200915/video-photo---dunay-dostoin-nagrady-chto-obnaruzhila-sluzhebnaya-sobaka-pri-tamozhennom-dosmotre-31666291.html

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