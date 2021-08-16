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https://ru.sputnik.md/20210816/spisok-druzey-bezymyannogo-serzhanta--43952660.html
Список друзей безымянного сержанта
Список друзей безымянного сержанта
Молдавские поисковики нашли останки солдата Великой Отечественной
2021-08-16T18:30+0300
2021-08-16T18:30+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Последний день международной поисковой экспедиции "Вахта Памяти 2021" на Шерпенском плацдарме выдался на редкость жарким во всех смыслах этого слова. С утра в торжественной обстановке на воинском кладбище мемориального комплекса у села Шерпены был открыт памятный знак в честь уроженцев Казахстана, павших на молдавской земле в годы Великой Отечественной войны. Вручение высоких наград, грамот и подарков продолжилось на поисковой базе, у села Спея Новоаненского района. После обеда сводный международный поисковый отряд выехал на заключительный выезд в рамках экспедиции. Пахотное поле в полутора километрах от села в этот жаркий день решило расстаться с еще одной тайной военной поры.Их похоронили после боя, судя по всему, на дне воронки от разрыва бомбы или снаряда. На троих – солдатская каска, лопатка, несколько гранат. Действуя кисточками и специально приспособленными лопатками, поисковики слой за слоем снимали слежавшийся за послевоенные годы грунт, внимательно просматривая каждую горсть земли. Следуя археологической методике, искатели полностью расчистили захоронение для подробной фотофиксации. Три слитых воедино солдатских судьбы, три героя, отдавших свою жизнь за Родину… И как всегда, на краю бывшего окопа, вплоть до самого окончания работ, поисковиков держал в напряжении один-единственный вопрос: ИМЕНА. С трудом отделяя спрессованные за многие десятилетия личные вещи, поисковики с трепетом ждали подсказки из августа 1944 года. При одном из солдат, обутом в сапоги с не успевшими стереться подошвами, оказалось довольно много предметов: перочинный нож, зажигалка, пенал с грифелями от карандашей. Судя по остаткам портупейных ремней, погибший был младшим командиром, скорее всего - сержантом. Среди находок обнаружился список, выполненный на прямоугольном пластмассовом бланке, судя по всему, немецкого производства. На обеих сторонах бланка читались фамилии, годы рождения, графа принадлежности к партии… Чьи имена хранил на груди погибший сержант?Среди имен и фамилий, которые удалось прочесть поисковикам, значатся:1. Богославский Владимир Александрович, 1917.Гвардии старший сержант, старшина пулеметной роты. Дошел до Берлина, за бои на Одерском плацдарме удостоен ордена Красной звезды.2. Сотский Алексей Александрович, 1925.Сержант, замковый батареи 45 мм. пушек. В мае 1945-го удостоен ордена Славы III степени.3. Визгалин Иван Иванович, 1917.Старший сержант, командир противотанкового орудия. В феврале 1945 года удостоен медали "За отвагу", а в 1985 году – юбилейного ордена Отечественной войны.4. Фоменко Иван Игнатьевич, 1923.Гвардии старший сержант, помощник командира стрелкового взвода. Сложил свою голову в боях за город Кюстрин в Польше в феврале 1945 года.5. Беляев Антон Антонович, 1917.Сержант, командир стрелкового отделения, удостоен ордена Красной звезды за подвиг, совершенный на Магнушевском плацдарме.6. Мамедов Кейдар Гафарович (Джафарович), 1922.Младший сержант, командир отделения. Храбрый сын азербайджанского народа погиб в боях у города Брандербург в феврале 1945 года.7. Курч Леонид Иосифович, 1925.Сержант, наводчик роты противотанковых ружей. В июле 1945 года за смелость, проявленную на фронте, удостоен ордена Красной звезды.8. Штернер (Штырнер) Юрий Львович, 1926.Младший сержант. До сих пор считается пропавшим без вести.9. Савидов Николай Ипполитович, 1925.Сержант, командир отделения. Прошел всю войну, скончался в 1984 году.10. Кривда Владимир Федорович, 1925.Гвардии старший сержант, командир стрелкового отделения. Погиб 21 августа 1944 года, захоронен в селе Бутор Григориопольского района Молдавской ССР.Поисковикам удалось установить, что все младшие командиры прибыли на фронт из 237-го армейского запасного полка: кто-то после призыва, кто-то после ранения. Затем военная судьба разметала солдат по разным фронтам. Кому-то повезло уцелеть, а кто-то навсегда остался лежать на поле брани. Среди них, к сожалению, и храбрый сержант, 77 лет хранивший на своей груди список друзей, но сам так и оставшийся безымянным. В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма он и его боевые товарищи будут с воинскими почестями преданы земле на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".
https://ru.sputnik.md/20210507/moldavskie-poiskoviki-udostoeny-nagrad-ministerstva-oborony-34654375.html
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в молдове

Список друзей безымянного сержанта

18:30 16.08.2021
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© Photo : Алексей ПетровичМеждународный поисковый отряд за работой
Международный поисковый отряд за работой - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Photo : Алексей Петрович
Алексей Петрович - Sputnik Молдова
Алексей Петрович
Все материалы
Молдавские поисковики завершили лабораторные и архивные изыскания по результатам международной экспедиции, проведенной на Шерпенском плацдарме в июле 2021 года. О том, какие тайны военных лет удалось раскрыть в ходе поисков – читайте в материале Sputnik Молдова.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Последний день международной поисковой экспедиции "Вахта Памяти 2021" на Шерпенском плацдарме выдался на редкость жарким во всех смыслах этого слова. С утра в торжественной обстановке на воинском кладбище мемориального комплекса у села Шерпены был открыт памятный знак в честь уроженцев Казахстана, павших на молдавской земле в годы Великой Отечественной войны. Вручение высоких наград, грамот и подарков продолжилось на поисковой базе, у села Спея Новоаненского района. После обеда сводный международный поисковый отряд выехал на заключительный выезд в рамках экспедиции. Пахотное поле в полутора километрах от села в этот жаркий день решило расстаться с еще одной тайной военной поры.
© Photo : Алексей ПетровичПросматривая каждую горсть земли, поисковики разгадывают тайны военных лет
Просматривая каждую горсть земли, поисковики разгадывают тайны военных лет - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Просматривая каждую горсть земли, поисковики разгадывают тайны военных лет
© Photo : Алексей Петрович
Их похоронили после боя, судя по всему, на дне воронки от разрыва бомбы или снаряда. На троих – солдатская каска, лопатка, несколько гранат. Действуя кисточками и специально приспособленными лопатками, поисковики слой за слоем снимали слежавшийся за послевоенные годы грунт, внимательно просматривая каждую горсть земли. Следуя археологической методике, искатели полностью расчистили захоронение для подробной фотофиксации.
© Photo : Алексей ПетровичТри неизвестных героя
Три неизвестных героя - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Три неизвестных героя
© Photo : Алексей Петрович
Три слитых воедино солдатских судьбы, три героя, отдавших свою жизнь за Родину… И как всегда, на краю бывшего окопа, вплоть до самого окончания работ, поисковиков держал в напряжении один-единственный вопрос: ИМЕНА. С трудом отделяя спрессованные за многие десятилетия личные вещи, поисковики с трепетом ждали подсказки из августа 1944 года.
© Photo : Алексей ПетровичСписок друзей безымянного сержанта
Список неизвестного сержанта - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Список друзей безымянного сержанта
© Photo : Алексей Петрович
При одном из солдат, обутом в сапоги с не успевшими стереться подошвами, оказалось довольно много предметов: перочинный нож, зажигалка, пенал с грифелями от карандашей. Судя по остаткам портупейных ремней, погибший был младшим командиром, скорее всего - сержантом. Среди находок обнаружился список, выполненный на прямоугольном пластмассовом бланке, судя по всему, немецкого производства. На обеих сторонах бланка читались фамилии, годы рождения, графа принадлежности к партии… Чьи имена хранил на груди погибший сержант?

Среди имен и фамилий, которые удалось прочесть поисковикам, значатся:

1. Богославский Владимир Александрович, 1917.
Гвардии старший сержант, старшина пулеметной роты. Дошел до Берлина, за бои на Одерском плацдарме удостоен ордена Красной звезды.
2. Сотский Алексей Александрович, 1925.
Сержант, замковый батареи 45 мм. пушек. В мае 1945-го удостоен ордена Славы III степени.
3. Визгалин Иван Иванович, 1917.
Старший сержант, командир противотанкового орудия. В феврале 1945 года удостоен медали "За отвагу", а в 1985 году – юбилейного ордена Отечественной войны.
4. Фоменко Иван Игнатьевич, 1923.
Гвардии старший сержант, помощник командира стрелкового взвода. Сложил свою голову в боях за город Кюстрин в Польше в феврале 1945 года.
5. Беляев Антон Антонович, 1917.
Сержант, командир стрелкового отделения, удостоен ордена Красной звезды за подвиг, совершенный на Магнушевском плацдарме.
6. Мамедов Кейдар Гафарович (Джафарович), 1922.
Младший сержант, командир отделения. Храбрый сын азербайджанского народа погиб в боях у города Брандербург в феврале 1945 года.
7. Курч Леонид Иосифович, 1925.
Сержант, наводчик роты противотанковых ружей. В июле 1945 года за смелость, проявленную на фронте, удостоен ордена Красной звезды.
8. Штернер (Штырнер) Юрий Львович, 1926.
Младший сержант. До сих пор считается пропавшим без вести.
9. Савидов Николай Ипполитович, 1925.
Сержант, командир отделения. Прошел всю войну, скончался в 1984 году.
© Photo : Алексей ПетровичЕго имя значится в списке - сержант Савидов Николай Ипполитович
Его имя значится в списке - сержант Савидов Николай Ипполитович - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Его имя значится в списке - сержант Савидов Николай Ипполитович
© Photo : Алексей Петрович
10. Кривда Владимир Федорович, 1925.
Гвардии старший сержант, командир стрелкового отделения. Погиб 21 августа 1944 года, захоронен в селе Бутор Григориопольского района Молдавской ССР.
Памятное фото у бюста молдавского господаря Штефана Великого - Sputnik Молдова, 1920, 07.05.2021
Общество
Молдавские поисковики удостоены наград Министерства обороны
7 мая, 10:27
627
Поисковикам удалось установить, что все младшие командиры прибыли на фронт из 237-го армейского запасного полка: кто-то после призыва, кто-то после ранения. Затем военная судьба разметала солдат по разным фронтам. Кому-то повезло уцелеть, а кто-то навсегда остался лежать на поле брани. Среди них, к сожалению, и храбрый сержант, 77 лет хранивший на своей груди список друзей, но сам так и оставшийся безымянным. В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма он и его боевые товарищи будут с воинскими почестями преданы земле на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".
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