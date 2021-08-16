https://ru.sputnik.md/20210816/spisok-druzey-bezymyannogo-serzhanta--43952660.html

Список друзей безымянного сержанта

Список друзей безымянного сержанта

Молдавские поисковики нашли останки солдата Великой Отечественной

2021-08-16T18:30+0300

2021-08-16T18:30+0300

2021-08-16T18:30+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Последний день международной поисковой экспедиции "Вахта Памяти 2021" на Шерпенском плацдарме выдался на редкость жарким во всех смыслах этого слова. С утра в торжественной обстановке на воинском кладбище мемориального комплекса у села Шерпены был открыт памятный знак в честь уроженцев Казахстана, павших на молдавской земле в годы Великой Отечественной войны. Вручение высоких наград, грамот и подарков продолжилось на поисковой базе, у села Спея Новоаненского района. После обеда сводный международный поисковый отряд выехал на заключительный выезд в рамках экспедиции. Пахотное поле в полутора километрах от села в этот жаркий день решило расстаться с еще одной тайной военной поры.Их похоронили после боя, судя по всему, на дне воронки от разрыва бомбы или снаряда. На троих – солдатская каска, лопатка, несколько гранат. Действуя кисточками и специально приспособленными лопатками, поисковики слой за слоем снимали слежавшийся за послевоенные годы грунт, внимательно просматривая каждую горсть земли. Следуя археологической методике, искатели полностью расчистили захоронение для подробной фотофиксации. Три слитых воедино солдатских судьбы, три героя, отдавших свою жизнь за Родину… И как всегда, на краю бывшего окопа, вплоть до самого окончания работ, поисковиков держал в напряжении один-единственный вопрос: ИМЕНА. С трудом отделяя спрессованные за многие десятилетия личные вещи, поисковики с трепетом ждали подсказки из августа 1944 года. При одном из солдат, обутом в сапоги с не успевшими стереться подошвами, оказалось довольно много предметов: перочинный нож, зажигалка, пенал с грифелями от карандашей. Судя по остаткам портупейных ремней, погибший был младшим командиром, скорее всего - сержантом. Среди находок обнаружился список, выполненный на прямоугольном пластмассовом бланке, судя по всему, немецкого производства. На обеих сторонах бланка читались фамилии, годы рождения, графа принадлежности к партии… Чьи имена хранил на груди погибший сержант?Среди имен и фамилий, которые удалось прочесть поисковикам, значатся:1. Богославский Владимир Александрович, 1917.Гвардии старший сержант, старшина пулеметной роты. Дошел до Берлина, за бои на Одерском плацдарме удостоен ордена Красной звезды.2. Сотский Алексей Александрович, 1925.Сержант, замковый батареи 45 мм. пушек. В мае 1945-го удостоен ордена Славы III степени.3. Визгалин Иван Иванович, 1917.Старший сержант, командир противотанкового орудия. В феврале 1945 года удостоен медали "За отвагу", а в 1985 году – юбилейного ордена Отечественной войны.4. Фоменко Иван Игнатьевич, 1923.Гвардии старший сержант, помощник командира стрелкового взвода. Сложил свою голову в боях за город Кюстрин в Польше в феврале 1945 года.5. Беляев Антон Антонович, 1917.Сержант, командир стрелкового отделения, удостоен ордена Красной звезды за подвиг, совершенный на Магнушевском плацдарме.6. Мамедов Кейдар Гафарович (Джафарович), 1922.Младший сержант, командир отделения. Храбрый сын азербайджанского народа погиб в боях у города Брандербург в феврале 1945 года.7. Курч Леонид Иосифович, 1925.Сержант, наводчик роты противотанковых ружей. В июле 1945 года за смелость, проявленную на фронте, удостоен ордена Красной звезды.8. Штернер (Штырнер) Юрий Львович, 1926.Младший сержант. До сих пор считается пропавшим без вести.9. Савидов Николай Ипполитович, 1925.Сержант, командир отделения. Прошел всю войну, скончался в 1984 году.10. Кривда Владимир Федорович, 1925.Гвардии старший сержант, командир стрелкового отделения. Погиб 21 августа 1944 года, захоронен в селе Бутор Григориопольского района Молдавской ССР.Поисковикам удалось установить, что все младшие командиры прибыли на фронт из 237-го армейского запасного полка: кто-то после призыва, кто-то после ранения. Затем военная судьба разметала солдат по разным фронтам. Кому-то повезло уцелеть, а кто-то навсегда остался лежать на поле брани. Среди них, к сожалению, и храбрый сержант, 77 лет хранивший на своей груди список друзей, но сам так и оставшийся безымянным. В канун 77-й годовщины освобождения Молдавии от фашизма он и его боевые товарищи будут с воинскими почестями преданы земле на воинском кладбище мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм".

https://ru.sputnik.md/20210507/moldavskie-poiskoviki-udostoeny-nagrad-ministerstva-oborony-34654375.html

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Алексей Петрович https://cdn1.img.sputnik.md/img/2580/87/25808795_190:0:1233:1043_100x100_80_0_0_a0272ed6b8ec2c1e2b48df3b3a5dca38.jpg

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