https://ru.sputnik.md/20210816/strashnaya-nakhodka-smertelno-opasnyy-gaz-vremen-pervoy-mirovoy-43954955.html

Страшная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой

Страшная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой

В городе Слободзея был обнаружен контейнер с крайне токсичным веществом. 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T21:25+0300

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общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Житель Слободзеи (Приднестровье) при проведении земляных работ обнаружил контейнер с ядовитым веществом. Выяснилось, что это смертельно опасный газ, который использовался как отравляющее вещество во время Первой мировой войны.По сообщениям местных СМИ, чтобы погибнуть достаточно всего несколько раз вдохнуть этот газ. Вещество поражает дыхательные пути, вызывает отек легких и в конечном итоге приводит к смерти.Опасную находку изъяли специалисты, она будет утилизирована.

https://ru.sputnik.md/20210518/Strashnaya-nakhodka-v-Meksike-devyat-pogibshikh-v-odnom-avtofurgone-34782051.html

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