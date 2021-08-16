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Страшная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой
Страшная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой
В городе Слободзея был обнаружен контейнер с крайне токсичным веществом. 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T21:25+0300
2021-08-16T21:25+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Житель Слободзеи (Приднестровье) при проведении земляных работ обнаружил контейнер с ядовитым веществом. Выяснилось, что это смертельно опасный газ, который использовался как отравляющее вещество во время Первой мировой войны.По сообщениям местных СМИ, чтобы погибнуть достаточно всего несколько раз вдохнуть этот газ. Вещество поражает дыхательные пути, вызывает отек легких и в конечном итоге приводит к смерти.Опасную находку изъяли специалисты, она будет утилизирована.
https://ru.sputnik.md/20210518/Strashnaya-nakhodka-v-Meksike-devyat-pogibshikh-v-odnom-avtofurgone-34782051.html
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Марина Гончарук
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в молдове

Страшная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой

21:25 16.08.2021
155
CC0 / Pixabay / jessebridgewater / Человек в проттивогазе
Человек в проттивогазе - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
CC0 / Pixabay / jessebridgewater /
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
В городе Слободзея был обнаружен контейнер с крайне токсичным веществом.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Житель Слободзеи (Приднестровье) при проведении земляных работ обнаружил контейнер с ядовитым веществом. Выяснилось, что это смертельно опасный газ, который использовался как отравляющее вещество во время Первой мировой войны.
По сообщениям местных СМИ, чтобы погибнуть достаточно всего несколько раз вдохнуть этот газ.
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Вещество поражает дыхательные пути, вызывает отек легких и в конечном итоге приводит к смерти.
Опасную находку изъяли специалисты, она будет утилизирована.
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