https://ru.sputnik.md/20210816/turtsiya-chislo-zhertv-navodneniy-dostiglo-70-43946895.html

Турция: число жертв наводнений достигло 70

Турция: число жертв наводнений достигло 70

В Турции растет число погибших от наводнений

2021-08-16T20:00+0300

2021-08-16T20:00+0300

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наводнение

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. В результате наводнений на севере Турции погибли 70 человек, пишут "Известия". Обновленные данные в понедельник поступили от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.Пропавшими без вести в настоящее время числятся еще 47 человек.В пострадавших от наводнения регионах работают спасательные центры, проводится эвакуация граждан с затопленных территорий. Пострадавшим предоставляется необходимое питание.Проливные дожди обрушились 11 августа на провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Ливневые потоки затопили первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.

https://ru.sputnik.md/20210815/navodnenie-turtsiya-pogibshie-video-posledstviya-43921232.html

турция

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в мире, турция, наводнение