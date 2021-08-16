https://ru.sputnik.md/20210816/turtsiya-chislo-zhertv-navodneniy-dostiglo-70-43946895.html
Турция: число жертв наводнений достигло 70
Турция: число жертв наводнений достигло 70
В Турции растет число погибших от наводнений
2021-08-16T20:00+0300
2021-08-16T20:00+0300
2021-08-16T20:00+0300
общество
в мире
турция
наводнение
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. В результате наводнений на севере Турции погибли 70 человек, пишут "Известия". Обновленные данные в понедельник поступили от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.Пропавшими без вести в настоящее время числятся еще 47 человек.В пострадавших от наводнения регионах работают спасательные центры, проводится эвакуация граждан с затопленных территорий. Пострадавшим предоставляется необходимое питание.Проливные дожди обрушились 11 августа на провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Ливневые потоки затопили первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.
https://ru.sputnik.md/20210815/navodnenie-turtsiya-pogibshie-video-posledstviya-43921232.html
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в мире, турция, наводнение
Турция: число жертв наводнений достигло 70
Рост пострадавших и погибших от наводнений в Турции не прекращается.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik.
В результате наводнений на севере Турции
погибли 70 человек, пишут "Известия"
. Обновленные данные в понедельник поступили от управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции.
"В больницах продолжается лечение восьми человек. 341 человек в Бартине, 1480 человек в Кастамону и 560 человек в Синопе были эвакуированы в безопасные районы", — пишет Hürriyet Daily News
со ссылкой на данные МЧС.
Пропавшими без вести в настоящее время числятся еще 47 человек.
В пострадавших от наводнения регионах работают спасательные центры, проводится эвакуация граждан с затопленных территорий. Пострадавшим предоставляется необходимое питание.
Проливные дожди обрушились 11 августа на провинции Синоп, Бартын, Карабюк и Кастамону. Ливневые потоки затопили первые этажи зданий, потоками воды сносило автомобили.