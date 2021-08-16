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Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием
Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием
Дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину. 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T14:49+0300
2021-08-16T14:49+0300
коронавирус
дети
вакцинация
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Осло пришли к выводу, что COVID-19 начнут болеть в основном дети, передают Известия.Ученые провели расчеты, которые продемонстрировали возможную ситуацию с изменчивостью COVID-19. Исследователи определили, что от количества привитых людей будет меняться и характер распространения самого вируса, который станет сезонным.Сообщается, что именно дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину.Вместе с тем генетический анализ, который приводит издание, показал, что коронавирус человека OC43, из-за которого в XIX веке в Азии и России случилась эпидемия гриппа, стал обычной простудой. Этой болезнью в современное время болеют дети в возрасте от семи до 12 месяцев.Однако в своих расчетах эксперты не учитывали фактор того, насколько продолжительным будет иммунитет у переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Также неизвестен срок защиты прививки и эффект повторной вакцинации.В связи с этим ученые настаивают на том, что нужно произвести как можно больше вакцин и привить как можно больше людей.
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дети, вакцинация

Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием

14:49 16.08.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцинация от кори
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Осло пришли к выводу, что COVID-19 начнут болеть в основном дети, передают Известия.
Ученые провели расчеты, которые продемонстрировали возможную ситуацию с изменчивостью COVID-19. Исследователи определили, что от количества привитых людей будет меняться и характер распространения самого вируса, который станет сезонным.
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Сообщается, что именно дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину.
Вместе с тем генетический анализ, который приводит издание, показал, что коронавирус человека OC43, из-за которого в XIX веке в Азии и России случилась эпидемия гриппа, стал обычной простудой. Этой болезнью в современное время болеют дети в возрасте от семи до 12 месяцев.
Однако в своих расчетах эксперты не учитывали фактор того, насколько продолжительным будет иммунитет у переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Также неизвестен срок защиты прививки и эффект повторной вакцинации.
В связи с этим ученые настаивают на том, что нужно произвести как можно больше вакцин и привить как можно больше людей.
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