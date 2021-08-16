https://ru.sputnik.md/20210816/uchenye-covid-19-deti-zabolevanie-43935731.html

Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием

Ученые: COVID-19 может стать детским заболеванием

Дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину. 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T14:49+0300

2021-08-16T14:49+0300

2021-08-16T14:49+0300

коронавирус

дети

вакцинация

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Университета Осло пришли к выводу, что COVID-19 начнут болеть в основном дети, передают Известия.Ученые провели расчеты, которые продемонстрировали возможную ситуацию с изменчивостью COVID-19. Исследователи определили, что от количества привитых людей будет меняться и характер распространения самого вируса, который станет сезонным.Сообщается, что именно дети будут заражаться коронавирусом до тех пор, пока для них не разработают вакцину.Вместе с тем генетический анализ, который приводит издание, показал, что коронавирус человека OC43, из-за которого в XIX веке в Азии и России случилась эпидемия гриппа, стал обычной простудой. Этой болезнью в современное время болеют дети в возрасте от семи до 12 месяцев.Однако в своих расчетах эксперты не учитывали фактор того, насколько продолжительным будет иммунитет у переболевшего коронавирусной инфекцией человека. Также неизвестен срок защиты прививки и эффект повторной вакцинации.В связи с этим ученые настаивают на том, что нужно произвести как можно больше вакцин и привить как можно больше людей.

https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

дети, вакцинация