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Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Эксперт выразил свое мнение о ковид-тестировании в Молдове и задал ряд резонных вопросов.
2021-08-16T08:00+0300
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Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, тестирование

Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах

08:00 16.08.2021
58
Радио
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт выразил свое мнение о ковид-тестировании в Молдове и задал ряд резонных вопросов.
В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.

"В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова.

Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.

"Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.

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