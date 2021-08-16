https://ru.sputnik.md/20210816/unguryanu-kak-v-moldove-nazhivayutsya-na-covid-testakh-43878921.html
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Эксперт выразил свое мнение о ковид-тестировании в Молдове и задал ряд резонных вопросов.
2021-08-16T08:00+0300
2021-08-16T08:00+0300
2021-08-16T08:00+0300
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Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, тестирование
Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах
Эксперт выразил свое мнение о ковид-тестировании в Молдове и задал ряд резонных вопросов.
В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.
"В разгар сезона отпусков многие сталкиваются сегодня с проблемой COVID-тестирования. Первое, что можно заметить и в частных, и в государственных лабораториях – цена, и это несмотря на то, что у разных экономических агентов она формируется по-разному. У частных лабораторий тоже есть свои собственные экономические расчеты. Государственные лаборатории обладают определенными скидками, которые тесты удешевляют", – заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну в эфире студии Sputnik Молдова.
Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.
"Обратите внимание, что и частные, и государственные центры по тестированию переполнены желающими сделать ПЦР-тесты. За день через каждый центр проходит минимум 80-100 человек. Какая транспарентность, куда уходят деньги, кто их проверяет и как формируется конечная цена для потребителя – на эти вопросы ни у кого из тех, кто стоит в очереди, ответов нет", – заключил собеседник.