https://ru.sputnik.md/20210816/unguryanu-kak-v-moldove-nazhivayutsya-na-covid-testakh-43878921.html

Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах

Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах

Эксперт выразил свое мнение о ковид-тестировании в Молдове и задал ряд резонных вопросов.

2021-08-16T08:00+0300

2021-08-16T08:00+0300

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Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах Унгуряну: как в Молдове наживаются на COVID-тестах

В сезон отпусков тесты на коронавирус пользуются высоким спросом. Удовольствие это часто недешевое. Многие граждане Молдовы задают вопрос, насколько обоснована цена на ПЦР-тесты, учитывая, что себестоимость ПЦР-тестирования в лабораторной части составляет от 60 до 85 леев.Унгуряну напомнил, что в лабораториях Кишинева стоимость ПЦР-теста составляет 800 леев. Это достаточно высокая цена для обычного гражданина Молдовы. Кроме того, обязательное тестирование распространяется и на детей, поэтому тот, кто хочет поехать на отдых с ребенком, вынужден платить и за себя, и за ребенка немалые деньги.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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