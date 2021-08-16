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В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют
В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют
Что происходит с вертолетом молдавской компании в Кабуле
2021-08-16T16:37+0300
2021-08-16T16:43+0300
афганистан
кабул
авиакомпания
общество
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER находятся в столице Афганистана в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. В данные момент рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный. Он уточнил, что экипаж вертолета находится не в аэропорту, а в безопасном кэмпе. По его словам, со стороны новой власти Афганистана есть заинтересованность в том, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН продолжила свою работу в стране. "Для нас главное — знать, что наши люди находятся в безопасности, мы находимся с ними в контакте, мы контактируем с ООН и передаем информацию в официальные органы Республики Молдова", — заключил Евгений Загребельный. Отметим, компания VALAN ICC работает в Афганистане с 1992 года. В ноябре 2015 года вертолет МИ-8 этой авиакомпании потерпел крушение через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. Борт выполнял в Афганистане гражданскую миссию под эгидой ООН и работал на правительство США, а также оказывал содействие афганским силам безопасности. Один из членов экипажа тогда погиб, два других молдавских летчика попали в плен к боевикам. Их удалось освободить только спустя три с половиной года. В октябре 2017 года грузовой самолет АН-26 этой же компании упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане, Кот Д’Ивуар. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции.В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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афганистан, кабул, авиакомпания, в мире, молдова

В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют

16:37 16.08.2021 (обновлено: 16:43 16.08.2021)
160
© Photo : VALAN ICCВертолет Ми-8 МТВ1
Вертолет Ми-8 МТВ1 - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Photo : VALAN ICC
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Кабуле остается вертолет МИ-8 молдавской транспортной компании и восемь членов экипажа, шестеро из которых - граждане Молдовы.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER находятся в столице Афганистана в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. В данные момент рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный.

"Все члены экипажа находятся в безопасности в кэмпе ООН, потому что вертолет выполнял контракт Всемирной продовольственной программы ООН. Мы находимся в активном контакте по поводу этой ситуации. На данный момент рассматриваются разные опции касательно эвакуации вертолета. Пока конкретного решения нет, вы, наверное, видели, что происходит в аэропорту Кабула", — рассказал Sputnik Молдова Загребельный.

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Он уточнил, что экипаж вертолета находится не в аэропорту, а в безопасном кэмпе.

"Мы пока не говорим о том, какой будет эвакуация, потому что экипаж находится вместе с сотрудниками ООН. Могу сказать, что Всемирная продовольственная программа ООН работала в Афганистане с 1991 по 2002 годы по разрешению властей, подконтрольных талибам. И угрозы для сотрудников ООН на данный момент нет. Если бы такая опасность была, ООН бы организовала немедленную эвакуацию своих сотрудников, включая наш экипаж", — заявил представитель компании.

По его словам, со стороны новой власти Афганистана есть заинтересованность в том, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН продолжила свою работу в стране.
"Для нас главное — знать, что наши люди находятся в безопасности, мы находимся с ними в контакте, мы контактируем с ООН и передаем информацию в официальные органы Республики Молдова", — заключил Евгений Загребельный.
Отметим, компания VALAN ICC работает в Афганистане с 1992 года. В ноябре 2015 года вертолет МИ-8 этой авиакомпании потерпел крушение через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. Борт выполнял в Афганистане гражданскую миссию под эгидой ООН и работал на правительство США, а также оказывал содействие афганским силам безопасности. Один из членов экипажа тогда погиб, два других молдавских летчика попали в плен к боевикам. Их удалось освободить только спустя три с половиной года.
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В октябре 2017 года грузовой самолет АН-26 этой же компании упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане, Кот Д’Ивуар. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции.
В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
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