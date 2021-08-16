https://ru.sputnik.md/20210816/v-afganistane-ostayutsya-chleny-ekipazha-moldavskogo-vertoleta-pochemu-ikh-ne-evakuiruyut-43950989.html

В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют

В Афганистане остаются члены экипажа молдавского вертолета: почему их не эвакуируют

Что происходит с вертолетом молдавской компании в Кабуле

2021-08-16T16:37+0300

2021-08-16T16:37+0300

2021-08-16T16:43+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Восемь членов экипажа вертолета МИ-8 авиакомпании VALAN INTERNATIONAL CARGO CHARTER находятся в столице Афганистана в лагере Всемирной продовольственной программы ООН. В данные момент рассматриваются разные варианты их эвакуации. Об этом Sputnik Молдова рассказал руководитель коммерческого департамента VALAN ICC Евгений Загребельный. Он уточнил, что экипаж вертолета находится не в аэропорту, а в безопасном кэмпе. По его словам, со стороны новой власти Афганистана есть заинтересованность в том, чтобы Всемирная продовольственная программа ООН продолжила свою работу в стране. "Для нас главное — знать, что наши люди находятся в безопасности, мы находимся с ними в контакте, мы контактируем с ООН и передаем информацию в официальные органы Республики Молдова", — заключил Евгений Загребельный. Отметим, компания VALAN ICC работает в Афганистане с 1992 года. В ноябре 2015 года вертолет МИ-8 этой авиакомпании потерпел крушение через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. Борт выполнял в Афганистане гражданскую миссию под эгидой ООН и работал на правительство США, а также оказывал содействие афганским силам безопасности. Один из членов экипажа тогда погиб, два других молдавских летчика попали в плен к боевикам. Их удалось освободить только спустя три с половиной года. В октябре 2017 года грузовой самолет АН-26 этой же компании упал в море недалеко от аэропорта в Абиджане, Кот Д’Ивуар. Погибли четверо граждан Молдовы. Еще шесть человек пострадали, включая двоих граждан Молдовы и четырех французов. Самолет использовался армией Франции в рамках антитеррористической операции.В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210816/voennye-ssha-ogon-aeroport-kabul-pogibshie-43933595.html

https://ru.sputnik.md/20190217/Afganistan-letchiki-Khotim-lechitsya-Moskva-video-24759013.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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афганистан, кабул, авиакомпания, в мире, молдова