https://ru.sputnik.md/20210816/v-kishineve-gotovy-k-novomu-raundu-peregovorov-v-formate-52-43955943.html

В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"

В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"

В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"

2021-08-16T19:18+0300

2021-08-16T19:18+0300

2021-08-16T19:18+0300

политика

обсе

приднестровское урегулирование

реинтеграция

в молдове

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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и глава Бюро политики по реинтеграции Алин Гвидиани встретились со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.Собеседники обменялись мнениями по приоритетным задачам в области урегулирования, которые изложены в программе деятельности правительства Молдовы.Кульминский и Гвидиани подтвердили готовность Кишинева к участию в новом раунде переговоров в формате "5 + 2". Обсуждались также вопросы по продвижению мер укрепления доверия.Представители правительства Молдовы отметили, что рассчитывают на поддержку Действующего председательства в ОБСЕ в деле активизации переговоров.

https://ru.sputnik.md/20210524/spetspredstavitel-deystvuyuschego-predsedatelya-obse-posetil-pridnestrove-34867648.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

обсе, приднестровское урегулирование, реинтеграция, в молдове