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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
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https://ru.sputnik.md/20210816/v-kishineve-gotovy-k-novomu-raundu-peregovorov-v-formate-52-43955943.html
В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"
В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"
В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"
2021-08-16T19:18+0300
2021-08-16T19:18+0300
политика
обсе
приднестровское урегулирование
реинтеграция
в молдове
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КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и глава Бюро политики по реинтеграции Алин Гвидиани встретились со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.Собеседники обменялись мнениями по приоритетным задачам в области урегулирования, которые изложены в программе деятельности правительства Молдовы.Кульминский и Гвидиани подтвердили готовность Кишинева к участию в новом раунде переговоров в формате "5 + 2". Обсуждались также вопросы по продвижению мер укрепления доверия.Представители правительства Молдовы отметили, что рассчитывают на поддержку Действующего председательства в ОБСЕ в деле активизации переговоров.
https://ru.sputnik.md/20210524/spetspredstavitel-deystvuyuschego-predsedatelya-obse-posetil-pridnestrove-34867648.html
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обсе, приднестровское урегулирование, реинтеграция, в молдове

В Кишиневе готовы к новому раунду переговоров в формате "5+2"

19:18 16.08.2021
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© Sputnik / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНадпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ
Надпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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Александр Исаев
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Вице-премьер по реинтеграции на встрече с представителем ОБСЕ подчеркнул открытость для диалога в рамках приднестровского урегулирования.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский и глава Бюро политики по реинтеграции Алин Гвидиани встретились со спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом.
Собеседники обменялись мнениями по приоритетным задачам в области урегулирования, которые изложены в программе деятельности правительства Молдовы.
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг с визитом в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 24.05.2021
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Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Приднестровье
24 мая, 21:16
122
Кульминский и Гвидиани подтвердили готовность Кишинева к участию в новом раунде переговоров в формате "5 + 2". Обсуждались также вопросы по продвижению мер укрепления доверия.
Представители правительства Молдовы отметили, что рассчитывают на поддержку Действующего председательства в ОБСЕ в деле активизации переговоров.
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