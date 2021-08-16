https://ru.sputnik.md/20210816/v-tadzhikistane-seli-samolety-s-bolee-chem-100-afganskimi-voennymi-na-bortu--43948731.html
В Таджикистане сели самолеты с более чем 100 афганскими военными на борту
В Таджикистане сели самолеты с более чем 100 афганскими военными на борту
В аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета ВВС Афганистана.
2021-08-16T19:42+0300
2021-08-16T19:42+0300
2021-08-16T19:42+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщает корреспондент РИА Новости Лидия Исамова в департаменте информации МИД страны.По данным источника РИА Новости, в аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета военно-воздушных сил Афганистана, в которых находились более 100 военнослужащих.Как сообщили РИА Новости в мэрии города Бохтара, все прилетевшие афганские военнослужащие временно размещены в общежитиях городских вузов города.
https://ru.sputnik.md/20210813/uzbekistan-zapasnoi-aerodrom-vvs-ssha-43892893.html
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в мире, таджикистан
В Таджикистане сели самолеты с более чем 100 афганскими военными на борту
В аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета ВВС Афганистана.
КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik.
Самолеты, в которых находились более 100 афганских военнослужащих, совершили посадку в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана, сообщает корреспондент РИА Новости Лидия Исамова
в департаменте информации МИД страны.
"После получения сигнала SOS, согласно международным обязательствам, Таджикистан дал разрешение на посадку афганских самолетов в аэропорту города Бохтар", - сказал собеседник агентства.
По данным источника РИА Новости, в аэропорту Бохтара в ночь на понедельник совершили посадку три самолета военно-воздушных сил Афганистана, в которых находились более 100 военнослужащих.
Как сообщили РИА Новости в мэрии города Бохтара, все прилетевшие афганские военнослужащие временно размещены в общежитиях городских вузов города.