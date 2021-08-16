https://ru.sputnik.md/20210816/voennye-ssha-ogon-aeroport-kabul-pogibshie-43933595.html

Военные США открыли огонь в аэропорту Кабула – есть погибшие

Военные США открыли огонь в аэропорту Кабула – есть погибшие

Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула

2021-08-16T09:43+0300

2021-08-16T09:43+0300

2021-08-16T10:37+0300

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Американские военные открыли стрельбу в аэропорту Кабула, передает РИА Новости. Сообщается о нескольких погибших.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту столицы Афганистана, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.По информации СМИ, погибли не менее трех человек.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

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в мире, сша, афганистан, кабул, жертвы