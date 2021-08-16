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Военные США открыли огонь в аэропорту Кабула – есть погибшие
Военные США открыли огонь в аэропорту Кабула – есть погибшие
Несколько человек погибли после того, как американские военные открыли огонь по афганцам в аэропорту Кабула
2021-08-16T09:43+0300
2021-08-16T10:37+0300
общество
в мире
сша
афганистан
кабул
жертвы
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Американские военные открыли стрельбу в аэропорту Кабула, передает РИА Новости. Сообщается о нескольких погибших.Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту столицы Афганистана, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.По информации СМИ, погибли не менее трех человек.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, афганистан, кабул, жертвы

Военные США открыли огонь в аэропорту Кабула – есть погибшие

09:43 16.08.2021 (обновлено: 10:37 16.08.2021)
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© AP Photo / Musadeq SadeqСотрудник службы безопасности сопровождает американскую колонну в штаб-квартиру кабульской полиции, где в Кабуле
Сотрудник службы безопасности сопровождает американскую колонну в штаб-квартиру кабульской полиции, где в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© AP Photo / Musadeq Sadeq
Ранее сообщалось о том, что военные открыли предупредительный огонь.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Американские военные открыли стрельбу в аэропорту Кабула, передает РИА Новости. Сообщается о нескольких погибших.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту столицы Афганистана, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу.
По информации СМИ, погибли не менее трех человек.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов вертолетов, на борту которых находятся сотрудники дипломатических миссий, и о скоплении в аэропорту "граждан, пытающихся сбежать от "Талибана"*, люди толпятся у входа в единственный столичный аэропорт.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
000000
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