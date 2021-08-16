https://ru.sputnik.md/20210816/vstupili-v-silu-novye-pravila-vezda-v-moldovu-43928177.html

Вступили в силу новые правила въезда в Молдову

Вступили в силу новые правила въезда в Молдову

Новые правила въезда в Молдову вступили в силу, с какими документами не нужно уходить на самоизоляцию

2021-08-16T07:30+0300

2021-08-16T07:30+0300

2021-08-16T07:30+0300

коронавирус

граница

въезд

правила

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2931/54/29315464_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c114d7a9d4453b3033435b470a505d4a.jpg

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnuk. С понедельника вступили в силу новые правила въезда в Молдову. В соответствии с порядком, установленным Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, при пересечении границы страны въезжающие обязаны предъявить один из следующих документов:Документы могут быть предоставлены на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.Если у пересекающего границу не окажется ни одного из перечисленных документов, он должен будет провести на самоизоляции 14 дней. Этот срок может быть сокращен через 7 дней, если ПЦР-тест покажет отрицательный результат.Требование о нахождении на карантине не распространяется на детей до 12 лет, учащихся до 18 лет, которые едут на учебу или соревнования, граждан, которые приезжают на лечение, водителей грузовиков и пассажирских автобусов и некоторые другие категории граждан.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210813/spisok-epidemia-ogranichenia-moldova-43896622.html

https://ru.sputnik.md/20210814/opublikovan-spisok-stran-priznavshikh-sertifikat-moldovy-o-vaktsinatsii-43908831.html

https://ru.sputnik.md/20210814/v-moldove-otmenyayut-delenie-stran-na-krasnuyu-i-zelenuyu-zony-43901861.html

https://ru.sputnik.md/20210813/pravila-vezda-v-drugie-strany-v-avguste-kuda-mozhno-poekhat-43894700.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

граница, въезд, правила, молдова