https://ru.sputnik.md/20210816/vzlet-tsen-na-ukraine-podorozhali-produkty-43960461.html

Взлет цен: на Украине подорожали продукты

Взлет цен: на Украине подорожали продукты

Цены резко выросли не только на продовольствие, но и на главные энергоносители и коммунальные услуги.

2021-08-16T22:40+0300

2021-08-16T22:40+0300

2021-08-16T22:40+0300

экономика

в мире

украина

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Рост цен на продовольствие зафиксирован на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на издание "Главред".По данным Государственной службы статистики Украины, за последний год сахар в стране подорожал на 83,5%, подсолнечное масло — на 79%, яйца на 33%, хлеб на 16%, мясо на 11%, а макароны на 9,3%.Между тем цены подскочили не только на продовольствие. В годовом измерении газ подорожал на 164,5%, горячая вода и отопление — на 13,9%, электроэнергия — на 36,6%.Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что на ценообразование влияет ряд ключевых факторов: себестоимость, энергоресурсы и транспортные затраты. Они и приводят к удорожанию товаров.Новак призвал не ждать падения цен на подсолнечное масло, куриное мясо, яйца, сахар и крупы независимо от того, насколько богатым будет урожай в стране. Мясо и молочные продукты также не подешевеют: их стоимость зависит от цен на энергоносители, которые существенно растут и подстегивают затраты на транспортные перевозки, подытожил Новак.

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