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https://ru.sputnik.md/20210816/zakharova-kabul-afgantsy-vashington-spasenie-43934819.html
Захарова о ситуации в Кабуле - афганцы просят Вашингтон о спасении
Захарова о ситуации в Кабуле - афганцы просят Вашингтон о спасении
Захарова о ситуации в Кабуле - афганцы просят Вашингтон о спасении
2021-08-16T10:29+0300
2021-08-16T10:37+0300
общество
в мире
сша
афганистан
кабул
мария захарова
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые нуждаются в помощи США, но в ответ тишина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять (против) ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении", — написала дипломат в Telegram.Ранее источник в силах безопасности рассказал РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные начали стрелять по афганцам в аэропорту Кабула.Агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца передавало, что американцы открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210816/voennye-ssha-ogon-aeroport-kabul-pogibshie-43933595.html
https://ru.sputnik.md/20210815/smi-taliby-mirno-voshli-v-kabul-43927423.html
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в мире, сша, афганистан, кабул, мария захарова

Захарова о ситуации в Кабуле - афганцы просят Вашингтон о спасении

10:29 16.08.2021 (обновлено: 10:37 16.08.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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СМИ сообщают о том, что не менее трех человек погибли в Афганистане.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Аэропорт Кабула переполнен людьми, которые нуждаются в помощи США, но в ответ тишина, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять (против) ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей". Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире — афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении", — написала дипломат в Telegram.
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Ранее источник в силах безопасности рассказал РИА Новости, что несколько человек погибли после того, как американские военные начали стрелять по афганцам в аэропорту Кабула.
Агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидца передавало, что американцы открыли предупредительный огонь, когда толпа вышла на взлетно-посадочную полосу.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в аэропорту царит хаос из-за интенсивности полетов — сотрудники различных дипмиссий спешно покидают город.
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Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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