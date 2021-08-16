https://ru.sputnik.md/20210816/zhdet-instruktsiy-samolet-moldavskoy-aviakompanii-ostaetsya-v-afganistane-43941770.html

Ждет инструкций: самолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане

Ждет инструкций: самолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане

На территории Афганистана остается последний самолет молдавской авиакомпании, среди членов экипажа которого есть граждане Молдовы. 16.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-16T12:54+0300

2021-08-16T12:54+0300

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молдова

афганистан

самолет

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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Как сообщает Национальный орган гражданской авиации, из Афганистана эвакуированы все молдавские авиакомпании, работавшие в этой стране, кроме одного самолета.Там же сообщили, что для эвакуации самолет ждет инструкций от нанимателя - одного из подразделений ООН.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210816/voennye-ssha-ogon-aeroport-kabul-pogibshie-43933595.html

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молдова, афганистан, самолет