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Ждет инструкций: самолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане
Ждет инструкций: самолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане
На территории Афганистана остается последний самолет молдавской авиакомпании, среди членов экипажа которого есть граждане Молдовы. 16.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-16T12:54+0300
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КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Как сообщает Национальный орган гражданской авиации, из Афганистана эвакуированы все молдавские авиакомпании, работавшие в этой стране, кроме одного самолета.Там же сообщили, что для эвакуации самолет ждет инструкций от нанимателя - одного из подразделений ООН.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Запрещенная в России террористическая организация
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Евгений Чебан
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молдова, афганистан, самолет

Ждет инструкций: самолет молдавской авиакомпании остается в Афганистане

12:54 16.08.2021
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© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Шереметьево
Работа аэропорта Шереметьево - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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На территории Афганистана остается последний самолет молдавской авиакомпании, среди членов экипажа которого есть граждане Молдовы.
КИШИНЕВ, 16 авг – Sputnik. Как сообщает Национальный орган гражданской авиации, из Афганистана эвакуированы все молдавские авиакомпании, работавшие в этой стране, кроме одного самолета.

“Авиакомпании, нанятые для работы в Афганистане, были эвакуированы. В настоящее время на территории Республики Афганистан находится всего один самолет. Среди членов экипажа - граждане Молдовы”, - заявили в ведомстве.

Там же сообщили, что для эвакуации самолет ждет инструкций от нанимателя - одного из подразделений ООН.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.
Сотрудник службы безопасности сопровождает американскую колонну в штаб-квартиру кабульской полиции, где в Кабуле - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Запрещенная в России террористическая организация
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