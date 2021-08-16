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Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться

Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться

Проректор Финансового университета при правительстве РФ объяснил полезность российских мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары для Молдовы

2021-08-16T09:00+0300

2021-08-16T09:00+0300

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Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться

В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Мера по борьбе с ростом цен на российском рынке является ответом на то, что в России выросли цены на продовольствие. И одним из вариантов снижения цен на российском рынке продовольственной продукции является ввоз сельскохозяйственной продукции из бывшего советского пространства - стран СНГ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.В заключении Зубец перечислил продукты, на которые в России подняли цены. Речь идет о сахаре, подсолнечном масле, курице, яйцах, моркови, капусте и говядине. Чемпионами по росту цен стали сахар, подсолнечное масло, крупы и сезонные овощи. Для тех производителей, кого интересует динамика роста цен, есть опубликованная в открытом доступе статистика по России.

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2021

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