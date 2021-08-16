https://ru.sputnik.md/20210816/zubets-v-rossii-podorozhali-produkty---moldova-etim-mozhet-vospolzovatsya-43880506.html
Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться
Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться
Проректор Финансового университета при правительстве РФ объяснил полезность российских мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары для Молдовы
2021-08-16T09:00+0300
2021-08-16T09:00+0300
2021-08-16T09:00+0300
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Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться
Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться
В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству. Мера по борьбе с ростом цен на российском рынке является ответом на то, что в России выросли цены на продовольствие. И одним из вариантов снижения цен на российском рынке продовольственной продукции является ввоз сельскохозяйственной продукции из бывшего советского пространства - стран СНГ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.В заключении Зубец перечислил продукты, на которые в России подняли цены. Речь идет о сахаре, подсолнечном масле, курице, яйцах, моркови, капусте и говядине. Чемпионами по росту цен стали сахар, подсолнечное масло, крупы и сезонные овощи. Для тех производителей, кого интересует динамика роста цен, есть опубликованная в открытом доступе статистика по России.
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Зубец: в России подорожали продукты - Молдова этим может воспользоваться
Проректор Финансового университета при правительстве РФ объяснил полезность российских мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары для Молдовы.
В России предпримут ряд мер для стабилизации цен на сельхозпродукты, передает РИА Новости
. В ближайшее время будет увеличен ввоз продуктов из стран СНГ. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин правительству.
"Правительству Российской Федерации... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств", - говорится в перечне.
Мера по борьбе с ростом цен на российском рынке является ответом на то, что в России выросли цены на продовольствие. И одним из вариантов снижения цен на российском рынке продовольственной продукции является ввоз сельскохозяйственной продукции из бывшего советского пространства - стран СНГ. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
"Для таких стран, как Молдова, - это полезное мероприятие. При этом надо понимать, что все зависит от того, в какой степени политика стабилизации российского продовольственного рынка за счет тесной кооперации со странами СНГ является долгосрочной историей", - считает эксперт.
В заключении Зубец перечислил продукты, на которые в России подняли цены. Речь идет о сахаре, подсолнечном масле, курице, яйцах, моркови, капусте и говядине. Чемпионами по росту цен стали сахар, подсолнечное масло, крупы и сезонные овощи. Для тех производителей, кого интересует динамика роста цен, есть опубликованная в открытом доступе статистика по России.