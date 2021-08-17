https://ru.sputnik.md/20210817/aeroport-kishinev-ocheredi-registracziya-prodlili-43974305.html
В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
2021-08-17T13:08+0300
2021-08-17T13:08+0300
2021-08-17T13:08+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
международный аэропорт кишинева
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту продолжительное время наблюдаются длинные очереди. В связи с этим руководство решило продлить период регистрации. Ситуация в аэропортуНапомним, ранее в Молдове ввели "оранжевый код" эпидемиологической опасности. В этом контексте власти решили начать мониторинг потоков людей в Международном кишиневском аэропорту.Так, доступ в аэропорт теперь будет только для пассажиров, а все сопровождающие должны будут оставаться снаружи.Позднее администрация аэропорта сообщила, что очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома значительно увеличилась. В руководстве воздушной гавани отметили, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.В связи с этим эксплуатант аэродрома Кишинева по собственной инициативе организовал рабочую группу с привлечением специалистов из отрасли гражданской авиации. Основная задача - анализ сложившейся ситуации с COVID-19 и разработка дополнительных мер по снижению пиковых нагрузок на инфраструктуру аэропорта.
https://ru.sputnik.md/20210816/aeroport-kishinev-gruppa-optimizatsia-raboty-43945268.html
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в молдове, кишинев, молдова, международный аэропорт кишинева
В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
Руководство аэропорта предпринимает меры по устранению очередей.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту продолжительное время наблюдаются длинные очереди. В связи с этим руководство решило продлить период регистрации.
"В связи с проведением в аэропорту Кишинева противоковидных мероприятий регистрация на все рейсы открывается за три часа до вылета. Просим вас прибывать в аэропорт заблаговременно", - уточнили в администрации аэропорта.
Ситуация в аэропорту
Напомним, ранее в Молдове ввели "оранжевый код" эпидемиологической опасности. В этом контексте власти решили начать мониторинг потоков людей в Международном кишиневском аэропорту.
Так, доступ в аэропорт теперь будет только для пассажиров, а все сопровождающие должны будут оставаться снаружи.
Позднее администрация аэропорта сообщила, что очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома значительно увеличилась. В руководстве воздушной гавани отметили, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.
В связи с этим эксплуатант аэродрома Кишинева по собственной инициативе организовал рабочую группу с привлечением специалистов из отрасли гражданской авиации. Основная задача - анализ сложившейся ситуации с COVID-19 и разработка дополнительных мер по снижению пиковых нагрузок на инфраструктуру аэропорта.