https://ru.sputnik.md/20210817/aeroport-kishinev-ocheredi-registracziya-prodlili-43974305.html

В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить

В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить

В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить

2021-08-17T13:08+0300

2021-08-17T13:08+0300

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коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

международный аэропорт кишинева

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Международном кишиневском аэропорту продолжительное время наблюдаются длинные очереди. В связи с этим руководство решило продлить период регистрации. Ситуация в аэропортуНапомним, ранее в Молдове ввели "оранжевый код" эпидемиологической опасности. В этом контексте власти решили начать мониторинг потоков людей в Международном кишиневском аэропорту.Так, доступ в аэропорт теперь будет только для пассажиров, а все сопровождающие должны будут оставаться снаружи.Позднее администрация аэропорта сообщила, что очереди и нагрузка на инфраструктуру аэродрома значительно увеличилась. В руководстве воздушной гавани отметили, что если до пандемии прохождение документальных формальностей занимало в среднем около 30 секунд на пассажира, то сейчас данная процедура занимает вплоть до пяти минут.В связи с этим эксплуатант аэродрома Кишинева по собственной инициативе организовал рабочую группу с привлечением специалистов из отрасли гражданской авиации. Основная задача - анализ сложившейся ситуации с COVID-19 и разработка дополнительных мер по снижению пиковых нагрузок на инфраструктуру аэропорта.

https://ru.sputnik.md/20210816/aeroport-kishinev-gruppa-optimizatsia-raboty-43945268.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова, международный аэропорт кишинева