https://ru.sputnik.md/20210817/belczy-vrio-primara-43983797.html

В Бельцах появился врио мэра: он уже готов принимать граждан

В Бельцах появился врио мэра: он уже готов принимать граждан

В Бельцах появился врио примара им стал Николай Григоришин заместитель Ренато Усатого

2021-08-17T16:28+0300

2021-08-17T16:28+0300

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общество

в молдове

ренато усатый

бельцы

молдова

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Николай Григоришин назначен исполняющим обязанности примара Бельц. На должности врио он пробудет до 1 сентября. До настоящего времени Григоришин был заместителем мэра города Ренато Усатого. Григоришин также возобновил прием граждан муниципия по понедельникам, с 14.00 до 19.00 часов.Таким образом, уже со вторника, 17 августа, горожане смогут регистрироваться для приема на понедельник, 23 августа.Напомним, в середине июля Ренато Усатый объявил во время лайва в соцсетях, что уходит в отпуск, а затем - в отставку с поста мэра Бельц."Вы знаете, что я занимался городом. Но жители города показали, что они хотят не этого, они хотят политику", — заявил тогда Усатый.Мэр Бельц тогда посчитал, что "не имеет права навязываться".

https://ru.sputnik.md/20210804/belczy-oranzhevyj-kod-covid-43564879.html

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