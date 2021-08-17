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Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
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Безпалько: по-настоящему европейской Молдова может стать при одном условии
Безпалько: по-настоящему европейской Молдова может стать при одном условии
Стоит обратить внимание на другие государства – Финляндию, например. Там все вывески и государственные обращения могут дублировать на два языка – финский и шведский, хотя шведов там от пяти до 10 процентов. Эквадор насчитывает целых 11 языков. В Индии английский язык – язык жестких колонизаторов – считается одним из официальных языков, более того, владение английским языком делает человека в Индии более конкурентоспособным. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.По мнению Безпалько, в Молдове можно выстроить демократическое и свободное государство для всех граждан и народов, которые там живут. Вместо того, что бежать из страны, люди захотят в ней жить. Это касается не только Молдовы, но и Украины, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза."За исключением России. В России нет такого жесткого националистического диктата, наоборот, в России русские требуют определенных прав, потому что они нигде не представлены. Даже юридически", – заключил собеседник.
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Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии

09:00 17.08.2021 (обновлено: 10:06 17.08.2021)
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Безпалько: по-настоящему европейской Молдова может стать при одном условии
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Эксперт привел примеры стран мира, напомнил о Европейской хартии региональных языков и о Всеобщей декларации прав человека, а также задал "больной" вопрос о свободе молдавского государства.
Стоит обратить внимание на другие государства – Финляндию, например. Там все вывески и государственные обращения могут дублировать на два языка – финский и шведский, хотя шведов там от пяти до 10 процентов. Эквадор насчитывает целых 11 языков. В Индии английский язык – язык жестких колонизаторов – считается одним из официальных языков, более того, владение английским языком делает человека в Индии более конкурентоспособным. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

"Но почему же в Молдавии, в стране, которая якобы стремится в Европу, никак не хотят взять за образец страны Европы? Посмотрите на Бельгию, на выводы работы Венецианской комиссии, на Европейскую хартию региональных языков. Почитайте Всеобщую декларацию прав человека, в конце концов", – предложил эксперт.

По мнению Безпалько, в Молдове можно выстроить демократическое и свободное государство для всех граждан и народов, которые там живут. Вместо того, что бежать из страны, люди захотят в ней жить. Это касается не только Молдовы, но и Украины, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза.
"За исключением России. В России нет такого жесткого националистического диктата, наоборот, в России русские требуют определенных прав, потому что они нигде не представлены. Даже юридически", – заключил собеседник.
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