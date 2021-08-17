https://ru.sputnik.md/20210817/bezpalko-evropa-moldova-mozhet-uslovie-43940719.html

Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии

Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии

Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии

2021-08-17T09:00+0300

2021-08-17T09:00+0300

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Безпалько: по-настоящему европейской Молдова может стать при одном условии Безпалько: по-настоящему европейской Молдова может стать при одном условии

Стоит обратить внимание на другие государства – Финляндию, например. Там все вывески и государственные обращения могут дублировать на два языка – финский и шведский, хотя шведов там от пяти до 10 процентов. Эквадор насчитывает целых 11 языков. В Индии английский язык – язык жестких колонизаторов – считается одним из официальных языков, более того, владение английским языком делает человека в Индии более конкурентоспособным. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.По мнению Безпалько, в Молдове можно выстроить демократическое и свободное государство для всех граждан и народов, которые там живут. Вместо того, что бежать из страны, люди захотят в ней жить. Это касается не только Молдовы, но и Украины, Казахстана и других республик бывшего Советского Союза."За исключением России. В России нет такого жесткого националистического диктата, наоборот, в России русские требуют определенных прав, потому что они нигде не представлены. Даже юридически", – заключил собеседник.

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2021

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