https://ru.sputnik.md/20210817/biografiya-veronica-mihailov-moraru-43966859.html

Биография Вероники Михайлов-Морару

Биография Вероники Михайлов-Морару

Вероника Михайлов-Морару биография

2021-08-17T10:11+0300

2021-08-17T10:11+0300

2021-08-17T10:21+0300

в молдове

правительство

молдова

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Вероника Михайлов-Морару родилась 29 сентября 1982 в Кишиневе. Замужем, есть ребенок.Образование Окончила факультет права по специальности уголовное право. Получила диплом мастера международного права. Является соавтором многих публикаций по специальности. Профессиональная деятельность Начиная с 2005 по 2019 год Михайлов-Морару работала консультантом и экспертом в рамках многих проектов в области защиты прав человека, запущенных неправительственными организациями, такими, как Фонд Сороса в Молдове, Международная Амнистия, Миссия Норлама, Ассоциация коллективного уголовного правосудия, ЮНИСЕФ в Молдове, Национальный совет молодежи Республики Молдова, Американская ассоциация адвокатов, Центр реабилитации жертв пыток "Память", Институт уголовной реформы и других. В период с 2017 по сентябрь 2019 года являлась членом Совета Ассоциации женщин-адвокатов Молдовы. В 2019 году была госсекретарем Минюста. Также Михайлов-Морару работала в качестве адвоката в рамках проекта "Адвокаты за права человека в контексте кризиса парламентских выборов в Молдове в апреле 2009 года" при Институте по правам человека. С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года была председателем Совета Amnesty International в Молдове.В августе 2021 года после освобождения с должности госсекретаря Минюста Александра Плешки и Татьяны Твердун правительство Натальи Гаврилицы утвердило на этот пост Веронику Михайлов-Морару.

https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

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