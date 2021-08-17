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Биография Вероники Михайлов-Морару
Биография Вероники Михайлов-Морару
Вероника Михайлов-Морару биография
2021-08-17T10:11+0300
2021-08-17T10:21+0300
в молдове
правительство
молдова
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Вероника Михайлов-Морару родилась 29 сентября 1982 в Кишиневе. Замужем, есть ребенок.Образование Окончила факультет права по специальности уголовное право. Получила диплом мастера международного права. Является соавтором многих публикаций по специальности. Профессиональная деятельность Начиная с 2005 по 2019 год Михайлов-Морару работала консультантом и экспертом в рамках многих проектов в области защиты прав человека, запущенных неправительственными организациями, такими, как Фонд Сороса в Молдове, Международная Амнистия, Миссия Норлама, Ассоциация коллективного уголовного правосудия, ЮНИСЕФ в Молдове, Национальный совет молодежи Республики Молдова, Американская ассоциация адвокатов, Центр реабилитации жертв пыток "Память", Институт уголовной реформы и других. В период с 2017 по сентябрь 2019 года являлась членом Совета Ассоциации женщин-адвокатов Молдовы. В 2019 году была госсекретарем Минюста. Также Михайлов-Морару работала в качестве адвоката в рамках проекта "Адвокаты за права человека в контексте кризиса парламентских выборов в Молдове в апреле 2009 года" при Институте по правам человека. С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года была председателем Совета Amnesty International в Молдове.В августе 2021 года после освобождения с должности госсекретаря Минюста Александра Плешки и Татьяны Твердун правительство Натальи Гаврилицы утвердило на этот пост Веронику Михайлов-Морару.
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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в молдове, правительство, молдова

Биография Вероники Михайлов-Морару

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© Photo : Facebook / Veronica MihailovВероника Михайлов-Морару
Вероника Михайлов-Морару - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Photo : Facebook / Veronica Mihailov
Вероника Михайлов-Морару долгое время работала в частных правовых организациях.
Вероника Михайлов-Морару родилась 29 сентября 1982 в Кишиневе. Замужем, есть ребенок.

Образование

Окончила факультет права по специальности уголовное право. Получила диплом мастера международного права.
Является соавтором многих публикаций по специальности.

Профессиональная деятельность

Начиная с 2005 по 2019 год Михайлов-Морару работала консультантом и экспертом в рамках многих проектов в области защиты прав человека, запущенных неправительственными организациями, такими, как Фонд Сороса в Молдове, Международная Амнистия, Миссия Норлама, Ассоциация коллективного уголовного правосудия, ЮНИСЕФ в Молдове, Национальный совет молодежи Республики Молдова, Американская ассоциация адвокатов, Центр реабилитации жертв пыток "Память", Институт уголовной реформы и других.
В период с 2017 по сентябрь 2019 года являлась членом Совета Ассоциации женщин-адвокатов Молдовы.
В 2019 году была госсекретарем Минюста.
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Также Михайлов-Морару работала в качестве адвоката в рамках проекта "Адвокаты за права человека в контексте кризиса парламентских выборов в Молдове в апреле 2009 года" при Институте по правам человека.
С декабря 2018 года по сентябрь 2019 года была председателем Совета Amnesty International в Молдове.
В августе 2021 года после освобождения с должности госсекретаря Минюста Александра Плешки и Татьяны Твердун правительство Натальи Гаврилицы утвердило на этот пост Веронику Михайлов-Морару.
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