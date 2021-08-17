https://ru.sputnik.md/20210817/bolshaya-voda-s-drona-zasnyali-zatoplennyye-ulitsy-novorossiyska-43981435.html

Большая вода: тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона

Большая вода: тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона

Видео тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона

2021-08-17T16:18+0300

2021-08-17T16:18+0300

2021-08-17T16:18+0300

видео

в мире

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43981180_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_0913aa5d8c3ac29f1a8eb61f59921fd8.jpg

Затопленные в результате сильных ливней улицы Новороссийска сняли с дрона в понедельник. В настоящее время по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории региона введен режим ЧС.Основной удар стихии обрушился на Новороссийск 15 августа. По информации мэра Новороссийска, было подтоплено 156 домовладений, включая частные, а также многоквартирные дома. Последствия ливней ликвидируют более 200 человек, задействованы 73 единицы техники. К работе подключили волонтеров и местных жителей.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, в мире, мультимедиа