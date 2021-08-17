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Большая вода: тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона
Большая вода: тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона
Видео тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона
2021-08-17T16:18+0300
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Затопленные в результате сильных ливней улицы Новороссийска сняли с дрона в понедельник. В настоящее время по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории региона введен режим ЧС.Основной удар стихии обрушился на Новороссийск 15 августа. По информации мэра Новороссийска, было подтоплено 156 домовладений, включая частные, а также многоквартирные дома. Последствия ливней ликвидируют более 200 человек, задействованы 73 единицы техники. К работе подключили волонтеров и местных жителей.
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Большая вода: тонущие улицы Новороссийска сняли с дрона

16:18 17.08.2021
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© Ruptly
В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, в Новороссийске выпало 112 миллиметров осадков.
Затопленные в результате сильных ливней улицы Новороссийска сняли с дрона в понедельник. В настоящее время по решению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на территории региона введен режим ЧС.
Основной удар стихии обрушился на Новороссийск 15 августа. По информации мэра Новороссийска, было подтоплено 156 домовладений, включая частные, а также многоквартирные дома.
Последствия ливней ликвидируют более 200 человек, задействованы 73 единицы техники. К работе подключили волонтеров и местных жителей.
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