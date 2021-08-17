https://ru.sputnik.md/20210817/eksperty-pochemu-moldove-khoroshie-otnosheniya-russia-43993812.html
Эксперты: почему Молдове важно сохранять хорошие отношения с Россией
Эксперты: почему Молдове важно сохранять хорошие отношения с Россией
Эксперты: почему Молдове важно сохранять хорошие отношения с Россией
2021-08-17T19:41+0300
2021-08-17T19:41+0300
2021-08-17T19:59+0300
политика
в молдове
россия
молдова
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 17 aug - Sputnik. Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский прокомментировал в эфире радио Sputnik Молдова визит в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и возможную встречу Майи Санду и Владимира Путина.Возможна ли встреча Путина и СандуПо мнению Павловского, после визита Козака остается много вопросов."Я воспринимаю этот визит как простое прояснение ситуации. Зачем приехал господин Козак? Это оставалось загадкой для всех", - отметил собеседник Sputnik.В этом контексте он отметил, что встреча Майи Санду с Владимиром Путиным будет приветствоваться для обеих стран."Почему бы не поехать? На ее месте я уже давно был бы там. Нравится нам это или нет, но мы должны понимать, что у нас давние связи с Россией. Эти связи были установлены еще со времен средневековой Молдовы. И это естественно. В таких визитах нет ничего плохого – ездить хоть каждую неделю", - полагает Павловский.Экономический вопросГоворя о визите Козака и отношениях Молдовы и России, экономист Вячеслав Ионицэ обратил внимание на торговый вопрос. Так, в 2013 году экспорт молдавской продукции в Россию составлял 600 миллионов долларов, а позднее этот показатель упал до 200 миллионов. Экономист объяснил, почему Молдове не стоит игнорировать российский рынок."Не будем забывать, что по некоторым видам продукции мы тесно связаны с рынком России и рынком бывшего социалистического блока, включая Белоруссию, Казахстан и другие страны на постсоветском пространстве. Да, в настоящее время наш экспорт на рынок России составляет 10%, но это также одна из самых больших проблем. У нас есть потенциал увеличить экспорт в РФ как минимум вдвое", - уверен Ионицэ.Экономист полагает, что для реализации этой задачи власти Молдовы должны проявить дипломатичность."Власти должны приложить все дипломатические усилия, чтобы нашим бизнесменам было комфортно во всем, что касается продаж и присутствия на рынке РФ. Здесь это зависит от нашего интеллекта и способности продвигать интересы страны, уважая интересы России. Большие государства сильны, маленькие - умны. У нас силы нет, значит, мы должны быть умными", - считает Ионицэ.По данным Национального бюро статистики, в январе-июне 2021 года Молдова экспортировала в Россию 11,5% от общего объема товаров, предназначенных для внешних рынков.Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20210814/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-itogi-vizita-dmitriya-kozaka-v-kishinev-43911206.html
https://ru.sputnik.md/20210811/itogi-vizita-kozaka-v-moldovu-druzhit-tochno-budem-43822024.html
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в молдове, россия, молдова, майя санду, дмитрий козак
Эксперты: почему Молдове важно сохранять хорошие отношения с Россией
19:41 17.08.2021 (обновлено: 19:59 17.08.2021)
После визита в Кишинев замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака молдавские эксперты рассказали, почему отношения с Россией так важны и возможна ли встреча президентов Майи Санду и Владимира Путина.
КИШИНЕВ, 17 aug - Sputnik.
Бывший судья ЕСПЧ Станислав Павловский прокомментировал в эфире радио Sputnik Молдова
визит в Кишинев замглавы администрации президента России Дмитрия Козака и возможную встречу Майи Санду и Владимира Путина.
Возможна ли встреча Путина и Санду
По мнению Павловского, после визита Козака остается много вопросов.
"Я воспринимаю этот визит как простое прояснение ситуации. Зачем приехал господин Козак? Это оставалось загадкой для всех", - отметил собеседник Sputnik.
В этом контексте он отметил, что встреча Майи Санду с Владимиром Путиным будет приветствоваться для обеих стран.
"Почему бы не поехать? На ее месте я уже давно был бы там. Нравится нам это или нет, но мы должны понимать, что у нас давние связи с Россией. Эти связи были установлены еще со времен средневековой Молдовы. И это естественно. В таких визитах нет ничего плохого – ездить хоть каждую неделю", - полагает Павловский.
Экономический вопрос
Говоря о визите Козака и отношениях Молдовы и России, экономист Вячеслав Ионицэ обратил внимание на торговый вопрос. Так, в 2013 году экспорт молдавской продукции в Россию составлял 600 миллионов долларов, а позднее этот показатель упал до 200 миллионов. Экономист объяснил, почему Молдове не стоит игнорировать российский рынок.
"Не будем забывать, что по некоторым видам продукции мы тесно связаны с рынком России и рынком бывшего социалистического блока, включая Белоруссию, Казахстан и другие страны на постсоветском пространстве. Да, в настоящее время наш экспорт на рынок России составляет 10%, но это также одна из самых больших проблем. У нас есть потенциал увеличить экспорт в РФ как минимум вдвое", - уверен Ионицэ.
Экономист полагает, что для реализации этой задачи власти Молдовы должны проявить дипломатичность.
"Власти должны приложить все дипломатические усилия, чтобы нашим бизнесменам было комфортно во всем, что касается продаж и присутствия на рынке РФ. Здесь это зависит от нашего интеллекта и способности продвигать интересы страны, уважая интересы России. Большие государства сильны, маленькие - умны. У нас силы нет, значит, мы должны быть умными", - считает Ионицэ.
По данным Национального бюро статистики, в январе-июне 2021 года Молдова экспортировала в Россию 11,5% от общего объема товаров, предназначенных для внешних рынков.
Дмитрий Козак совершил визит в Кишинев 11 августа. Сначала состоялась дискуссия с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Переговоры длились около двух часов. В них также приняли участие глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.
Кроме того, в беседе участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов. Позднее состоялась краткая встреча Козака с представителями Блока коммунистов и социалистов.