https://ru.sputnik.md/20210817/eksperty-v-afganskikh-sobytiyakh-est-urok-i-dlya-moldovy-43988950.html

Эксперты: в афганских событиях есть урок и для Молдовы

Эксперты: в афганских событиях есть урок и для Молдовы

Последние афганские события наглядно демонстрируют печальный финал политики, единственной основой которой стал лозунг "Заграница нам поможет!"

2021-08-17T18:28+0300

2021-08-17T18:28+0300

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. К сегодняшнему дню в Афганистане развалилась буквально вся система управления, которую США и их союзники выстраивали там 20 лет. Талибы без боя вошли в Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны.Это печальное положение дел должно бы подтолкнуть к определенным выводам и молдавскую власть, считают эксперты."Происходящее ныне в Афганистане, конечно же, никакой неожиданностью не стало, – говорит в интервью Sputnik Молдова ветеран афганской войны, военный эксперт Сергей Скрипник. – Этот сценарий мы с российскими коллегами обсуждали еще несколько лет назад, когда стало ясно, что Соединенные Штаты намерены вывести свои войска. Полагаю, и российская власть уже в тот момент начала задумываться о будущем Афганистана и в какой-то мере предвидела сегодняшнюю ситуацию".Повоевавший в рядах советской армии в Афганистане Скрипник называет его "очень сложной страной, которую никто так и не смог покорить".Но в конце концов, по его словам, для американцев стало очень дорого содержать в Афганистане свой контингент и контингент союзников. Там, напоминает эксперт, так или иначе поучаствовали все страны НАТО, "отметились даже наши соседи румыны".В сегодняшней ситуации некоторые эксперты пытаются провести параллель между выводом советских войск из Афганистана в 1989 году и фактическим бегством из страны войск американских. СССР не только воевал в Афганистане, но строил больницы, школы, дороги, тоннели, прочую инфраструктуру. США решали в чужой стране совершенно другие задачи. Потому и параллели не получаются.Эксперт полагает, что талибы, которые даже выставили охрану у российского посольства в Кабуле, достигли определенных договоренностей с руководством России. Вот только их надежность, по его мнению, невысока.Между тем экс-судья европейского суда по правам человека Станислав Павловский убежден, что людям, ныне управляющим молдавским государством, следовало бы внимательно присмотреться и к происходящим в Афганистане событиями, и к причинам, их вызвавшим."Несмотря на то, что Молдова и Афганистан далеки друг от друга географически, мы должны извлечь для себя урок из афганских событий. А они говорят нам, что единственный союзник любой власти – народ, и что любой стране можно надеяться только на себя", – говорит Павловский.Он подчеркивает, что афганское государство при поддержке Запада навязывало народу нечто, что им воспринималось очень слабо. Пусть даже это нечто, говорит Павловский, было чем-то прогрессивным, демократическим, хорошо работавшим в других странах.Молдавский публицист и политический деятель Дмитрий Чубашенко, экстраполирующий нынешнюю афганскую ситуацию на Молдову, еще более конкретен."Ужасающие кадры бегства американцев из кабульского аэропорта войдут в историю как похожие кадры их же эвакуации из Сайгона, как хроника падения Берлинской стены или разрушения нью-йоркских небоскребов. Двадцать лет военной операции США и их союзников по НАТО в Афганистане, которая обошлась в триллион долларов и тысячи "западных" жизней (жизни самих афганцев никто не считал) — все это завершилось полным крахом", – резюмирует Чубашенко и задается вопросом: имеют ли все эти события какое-то отношение к Молдове?По его мнению, могут иметь.Это, полагает Чубашенко, - серьезный звонок для президента Майи Санду. Главный источник легитимности режима личной власти Санду — безоговорочная поддержка Запада."Санду не просто прозападный политик, она чисто западный политик, своего рода "наместник" Запада в Кишиневе. Она и ее кабинет министров верят, что Запад не оставит их в беде, и всегда придет на помощь. Так думали и грузины в 2008 году, так думали и украинцы в 2014 году, так думали и афганцы в 2021 году. Наверное, так думал и Плахотнюк до 2019 года," – проводит параллели Чубашенко.С его точки зрения, афганские события наглядно демонстрируют печальный финал политики, единственной основой которой стал лозунг "Заграница нам поможет!"* – террористическая организация, запрещенная в РФ

https://ru.sputnik.md/20210817/shturm-aeroport-afganistan-evacuatia-43963938.html

https://ru.sputnik.md/20210815/izvestno-kto-vozglavit-perekhodnoe-pravitelstvo-afganistana-43920786.html

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молдова, афганистан, талибы