https://ru.sputnik.md/20210817/grazhdan-moldovy-nezakonno-vyvozili-na-rabotu-italiyu-43969195.html
Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка
Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка
Члены молдавско-румынской преступной группировки вывозили людей из Молдовы на работу в Италию, однако, там кроме трудоустройства у граждан требовали взятки
2021-08-17T11:17+0300
2021-08-17T11:17+0300
2021-08-17T11:30+0300
общество
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы и Италии раскрыли криминальную группировку, подозреваемую в нелегальной транспортировке людей. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, группировка состоит из трех человек – двух из Молдовы и одного из Румынии. По предварительным данным, злоумышленники нелегально переправляли из республики граждан из социально-уязвимой категории людей, при этом пострадавшим обещали хорошо оплачиваемую работу в двух регионах Италии.По результатам расследования установлено, что граждан Молдовы перевозили в зону ЕС регулярными рейсами автобусов по биометрическому паспорту. Затем, когда трехмесячный срок пребывания на территории ЕС истекал, подозреваемые собирали с потерпевших по 100 евро, а таможенники на пропускных пунктах в Румынии и Венгрии по договоренности с преступной группировкой не применяли санкций."Жертвам помогали сделать второй биометрический паспорт, чтобы вернуться в Италию, за который платили злоумышленникам по 200-300 евро", - пояснили в ГИП.Один из участников группировки был ответственен за трудоустройство граждан, но при этом изымал у них по 200-300 евро с первой зарплаты (в среднем заработок нелегально прибывших граждан был 550-700 евро).В связи с этим делом полицейские в период с июля по август 2021 года провели ряд обысков в домах подозреваемых и обнаружили множество доказательств их преступной деятельности. В частности, были найдены и четыре микроавтобуса, на котором переправляли людей.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 10 до 15 лет заключения.
https://ru.sputnik.md/20210806/midei-tyazhelye-usloviya-rabochie-portugaliya-moldova-43672356.html
https://ru.sputnik.md/20210412/Video-kak-zaderzhali-muzhchinu-iz-Moldovy-podozrevaemogo-v-torgovle-lyudmi-34350527.html
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в молдове, молдова, италия
Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка
11:17 17.08.2021 (обновлено: 11:30 17.08.2021)
Члены молдавско-румынской преступной группировки вывозили людей из Молдовы на работу в Италию, однако, там кроме трудоустройства у граждан требовали взятки.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы и Италии раскрыли криминальную группировку, подозреваемую в нелегальной транспортировке людей. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, группировка состоит из трех человек – двух из Молдовы и одного из Румынии. По предварительным данным, злоумышленники нелегально переправляли из республики граждан из социально-уязвимой категории людей, при этом пострадавшим обещали хорошо оплачиваемую работу в двух регионах Италии.
"Выяснилось, что 40-летняя женщина из Молдовы публиковала объявления на специальных сайтах и предлагала работу сиделки для пожилых людей. Жертв заверяли, что они будут работать по восемь часов без трудового контракта, на основе биометрического паспорта и не будут иметь проблем с пересечением границ стран ЕС после истечения срока пребывания", - уточнили в полиции.
По результатам расследования установлено, что граждан Молдовы перевозили в зону ЕС регулярными рейсами автобусов по биометрическому паспорту. Затем, когда трехмесячный срок пребывания на территории ЕС истекал, подозреваемые собирали с потерпевших по 100 евро, а таможенники на пропускных пунктах в Румынии и Венгрии по договоренности с преступной группировкой не применяли санкций.
"Жертвам помогали сделать второй биометрический паспорт, чтобы вернуться в Италию, за который платили злоумышленникам по 200-300 евро", - пояснили в ГИП.
Один из участников группировки был ответственен за трудоустройство граждан, но при этом изымал у них по 200-300 евро с первой зарплаты (в среднем заработок нелегально прибывших граждан был 550-700 евро).
В связи с этим делом полицейские в период с июля по август 2021 года провели ряд обысков в домах подозреваемых и обнаружили множество доказательств их преступной деятельности. В частности, были найдены и четыре микроавтобуса, на котором переправляли людей.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 10 до 15 лет заключения.