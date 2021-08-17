https://ru.sputnik.md/20210817/grazhdan-moldovy-nezakonno-vyvozili-na-rabotu-italiyu-43969195.html

Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка

Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка

Члены молдавско-румынской преступной группировки вывозили людей из Молдовы на работу в Италию, однако, там кроме трудоустройства у граждан требовали взятки

2021-08-17T11:17+0300

2021-08-17T11:17+0300

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Правоохранительные органы Молдовы и Италии раскрыли криминальную группировку, подозреваемую в нелегальной транспортировке людей. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным следствия, группировка состоит из трех человек – двух из Молдовы и одного из Румынии. По предварительным данным, злоумышленники нелегально переправляли из республики граждан из социально-уязвимой категории людей, при этом пострадавшим обещали хорошо оплачиваемую работу в двух регионах Италии.По результатам расследования установлено, что граждан Молдовы перевозили в зону ЕС регулярными рейсами автобусов по биометрическому паспорту. Затем, когда трехмесячный срок пребывания на территории ЕС истекал, подозреваемые собирали с потерпевших по 100 евро, а таможенники на пропускных пунктах в Румынии и Венгрии по договоренности с преступной группировкой не применяли санкций."Жертвам помогали сделать второй биометрический паспорт, чтобы вернуться в Италию, за который платили злоумышленникам по 200-300 евро", - пояснили в ГИП.Один из участников группировки был ответственен за трудоустройство граждан, но при этом изымал у них по 200-300 евро с первой зарплаты (в среднем заработок нелегально прибывших граждан был 550-700 евро).В связи с этим делом полицейские в период с июля по август 2021 года провели ряд обысков в домах подозреваемых и обнаружили множество доказательств их преступной деятельности. В частности, были найдены и четыре микроавтобуса, на котором переправляли людей.Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 10 до 15 лет заключения.

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в молдове, молдова, италия