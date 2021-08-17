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https://ru.sputnik.md/20210817/imuschestvo-dodona-proveryayut-organ-po-nepodkupnosti-43985390.html
Имущество Додона проверяет Орган по неподкупности: на каком этапе контроль
Имущество Додона проверяет Орган по неподкупности: на каком этапе контроль
Имущество Додона проверяют: на каком этапе Орган по неподкупности
2021-08-17T16:51+0300
2021-08-17T17:08+0300
общество
в молдове
молдова
игорь и галина додон
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Глава Национального агентства по неподкупности (НОН) Родика Анточ рассказала о текущей проверке имущества экс-президента и лидера Партии социалистов (ПМРМ) Игоря Додона. В интервью молдавским СМИ Анточ отметила, что основаниями для проверок послужили поступившие в НОН запросы, а также обнародованные итоги журналистских расследований. Однако она отказалась раскрывать подробности, чтобы не навредить составлению анкеты и процедуре проверки, которую проводит инспектор НОН. Информацию о контроле в отношении Додона Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Органа по неподкупности Мария Дастик. По ее словам, проверку запустили еще полтора года назад. Напомним, в сентябре 2020 несколько депутатов направили запрос на проверку имущества тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона. Среди авторов запроса были члены фракции "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба и Галина Сажин. Также в понедельник в Органе по неподкупности сообщили, что проверят декларации об имуществе и интересах всех депутатов парламента предыдущего созыва. В случае если будут найдены подозрения в нарушении, будут начаты проверки.
https://ru.sputnik.md/20210208/Dodon-popal-pod-proverku-Organa-po-nepodkupnosti-chto-zayavili-v-PSRM-33535229.html
https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html
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в молдове, молдова, игорь и галина додон

Имущество Додона проверяет Орган по неподкупности: на каком этапе контроль

16:51 17.08.2021 (обновлено: 17:08 17.08.2021)
127
© Sputnik / Mihai CarausИгорь Додон
Игорь Додон - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Директор Органа по неподкупности поделилась в СМИ некоторыми деталями проверки имущества экс-президента Молдовы Игоря Додона.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Глава Национального агентства по неподкупности (НОН) Родика Анточ рассказала о текущей проверке имущества экс-президента и лидера Партии социалистов (ПМРМ) Игоря Додона.
В интервью молдавским СМИ Анточ отметила, что основаниями для проверок послужили поступившие в НОН запросы, а также обнародованные итоги журналистских расследований.
Igor Dodon - Sputnik Молдова, 1920, 08.02.2021
Общество
Додон попал под проверку Органа по неподкупности: что заявили в ПСРМ
8 февраля, 12:50
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Однако она отказалась раскрывать подробности, чтобы не навредить составлению анкеты и процедуре проверки, которую проводит инспектор НОН.
Информацию о контроле в отношении Додона Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Органа по неподкупности Мария Дастик. По ее словам, проверку запустили еще полтора года назад.
Напомним, в сентябре 2020 несколько депутатов направили запрос на проверку имущества тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона. Среди авторов запроса были члены фракции "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба и Галина Сажин.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Общество
ANI проверит декларации об имуществе депутатов парламента предыдущего созыва
Вчера, 12:48
137
Также в понедельник в Органе по неподкупности сообщили, что проверят декларации об имуществе и интересах всех депутатов парламента предыдущего созыва. В случае если будут найдены подозрения в нарушении, будут начаты проверки.
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