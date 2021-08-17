https://ru.sputnik.md/20210817/imuschestvo-dodona-proveryayut-organ-po-nepodkupnosti-43985390.html

Имущество Додона проверяет Орган по неподкупности: на каком этапе контроль

Имущество Додона проверяет Орган по неподкупности: на каком этапе контроль

Имущество Додона проверяют: на каком этапе Орган по неподкупности

2021-08-17T16:51+0300

2021-08-17T16:51+0300

2021-08-17T17:08+0300

общество

в молдове

молдова

игорь и галина додон

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Глава Национального агентства по неподкупности (НОН) Родика Анточ рассказала о текущей проверке имущества экс-президента и лидера Партии социалистов (ПМРМ) Игоря Додона. В интервью молдавским СМИ Анточ отметила, что основаниями для проверок послужили поступившие в НОН запросы, а также обнародованные итоги журналистских расследований. Однако она отказалась раскрывать подробности, чтобы не навредить составлению анкеты и процедуре проверки, которую проводит инспектор НОН. Информацию о контроле в отношении Додона Sputnik Молдова подтвердила пресс-секретарь Органа по неподкупности Мария Дастик. По ее словам, проверку запустили еще полтора года назад. Напомним, в сентябре 2020 несколько депутатов направили запрос на проверку имущества тогдашнего президента Молдовы Игоря Додона. Среди авторов запроса были члены фракции "Действие и солидарность" (PAS) Думитру Алайба и Галина Сажин. Также в понедельник в Органе по неподкупности сообщили, что проверят декларации об имуществе и интересах всех депутатов парламента предыдущего созыва. В случае если будут найдены подозрения в нарушении, будут начаты проверки.

https://ru.sputnik.md/20210208/Dodon-popal-pod-proverku-Organa-po-nepodkupnosti-chto-zayavili-v-PSRM-33535229.html

https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html

молдова

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в молдове, молдова, игорь и галина додон