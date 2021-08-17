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В Кишиневе - новый марафон вакцинации: кто может прийти за прививкой
В Кишиневе - новый марафон вакцинации: кто может прийти за прививкой
В Кишиневе новый марафон вакцинации для учителей и работников культуры
2021-08-17T20:02+0300
2021-08-17T20:02+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
молдова
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новый марафон вакцинации для всех категорий работников образовательной сферы будет организован с 20 по 21 августа в Муниципальном центре вакцинации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар молдавской столицы Ион Чебан.По его словам, марафон пройдет в пятницу, 20 августа. Также в субботу, 21 августа, на вакцинацию ожидаются все сотрудники отдела культуры, в том числе и библиотек. Доступны вакцины: Pfizer, Johnson &amp; Johnson, Astra Zeneca, Sinopharm.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210811/v-minzdrave-obsudili-mery-protivodeystviya-pandemii-koronavirusa-v-moldove-43820036.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

В Кишиневе - новый марафон вакцинации: кто может прийти за прививкой

20:02 17.08.2021
125
© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации в Кишиневе
Марафон вакцинации в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишиневе продолжают иммунизацию сотрудников сферы образования и культуры.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новый марафон вакцинации для всех категорий работников образовательной сферы будет организован с 20 по 21 августа в Муниципальном центре вакцинации. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар молдавской столицы Ион Чебан.
По его словам, марафон пройдет в пятницу, 20 августа.
"Ожидается прибытие всех категорий сотрудников образовательных учреждений, в том числе внешкольных", - пояснил мэр.
Также в субботу, 21 августа, на вакцинацию ожидаются все сотрудники отдела культуры, в том числе и библиотек.
Доступны вакцины: Pfizer, Johnson & Johnson, Astra Zeneca, Sinopharm.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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