https://ru.sputnik.md/20210817/kogda-proydut-sleduyuschie-zasedaniya-parlamenta-nazvany-daty-43994624.html

Когда пройдут следующие заседания парламента: точные даты

Когда пройдут следующие заседания парламента: точные даты

Когда пройдут следующие заседания парламента Молдовы

2021-08-17T21:01+0300

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политика

в молдове

пленарное заседание

парламент

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Постоянное бюро молдавского парламента во вторник приняло решение провести пленарные заседания законодательного органа 20 и 24 августа. Отмечается, что провести слушания по этому вопросу необходимо, поскольку к этой теме приковано внимание граждан. Кроме того, это - условие Европейского союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи Республике Молдова, говорится в сообщении.На втором заседании, 24 августа, депутатам надлежит одобрить несколько законопроектов во втором чтении.Кроме того, сообщается, что вторая часть встречи 24 августа будет праздничной, приуроченной к 30-летию независимости Республики Молдова. По этому поводу во встрече примут участие члены Исполнительного бюро Общественного объединения "Парламент-90", подписавшие Декларацию о независимости Республики Молдова.

https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html

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2021

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в молдове, пленарное заседание, парламент