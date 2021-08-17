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https://ru.sputnik.md/20210817/kogda-proydut-sleduyuschie-zasedaniya-parlamenta-nazvany-daty-43994624.html
Когда пройдут следующие заседания парламента: точные даты
Когда пройдут следующие заседания парламента: точные даты
Когда пройдут следующие заседания парламента Молдовы
2021-08-17T21:01+0300
2021-08-17T21:19+0300
политика
в молдове
пленарное заседание
парламент
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Постоянное бюро молдавского парламента во вторник приняло решение провести пленарные заседания законодательного органа 20 и 24 августа. Отмечается, что провести слушания по этому вопросу необходимо, поскольку к этой теме приковано внимание граждан. Кроме того, это - условие Европейского союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи Республике Молдова, говорится в сообщении.На втором заседании, 24 августа, депутатам надлежит одобрить несколько законопроектов во втором чтении.Кроме того, сообщается, что вторая часть встречи 24 августа будет праздничной, приуроченной к 30-летию независимости Республики Молдова. По этому поводу во встрече примут участие члены Исполнительного бюро Общественного объединения "Парламент-90", подписавшие Декларацию о независимости Республики Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210816/ani-proverit-deklaratsii-imuschestve-deputatov-parlamenta-43939317.html
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в молдове, пленарное заседание, парламент

Когда пройдут следующие заседания парламента: точные даты

21:01 17.08.2021 (обновлено: 21:19 17.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний парламента Молдовы
Зал заседаний парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Законодательный форум Республики Молдова определился с датами следующих заседаний.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Постоянное бюро молдавского парламента во вторник приняло решение провести пленарные заседания законодательного органа 20 и 24 августа.

"На пленарном заседании 20 августа депутаты парламента заслушают отчет о том, как идет процесс возмещения похищенных средств из банковской системы, - отмечает пресс-служба парламента.

Отмечается, что провести слушания по этому вопросу необходимо, поскольку к этой теме приковано внимание граждан. Кроме того, это - условие Европейского союза о выделении второго транша макрофинансовой помощи Республике Молдова, говорится в сообщении.
На втором заседании, 24 августа, депутатам надлежит одобрить несколько законопроектов во втором чтении.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
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Кроме того, сообщается, что вторая часть встречи 24 августа будет праздничной, приуроченной к 30-летию независимости Республики Молдова. По этому поводу во встрече примут участие члены Исполнительного бюро Общественного объединения "Парламент-90", подписавшие Декларацию о независимости Республики Молдова.
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