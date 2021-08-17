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Когда выберут новый состав Высшего совета прокуроров и будет ли там Стояногло
Когда выберут новый состав Высшего совета прокуроров и будет ли там Стояногло
В новом составе Высшего совета прокуроров Молдовы может не оказаться Стояногло
2021-08-17T16:35+0300
2021-08-17T16:48+0300
юстиция
прокуратура
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новый состав Высшего совета прокуроров (ВСП) будет избран на Общем собрании прокуроров 19 ноября 2021 года. Дату проведения собрания утвердил во вторник нынешний состав ВСП.На Общем собрании прокуроров пройдут выборы Высшего совета прокуроров и подчиненных ему коллегий по отбору и перемещению прокуроров, по оценке их деятельности, а также по дисциплине и этике. В 2021 году истекает срок полномочий этих структур.На заседании ВСП впервые присутствовал новый министр юстиции Серджиу Литвиненко. Он попросил, чтобы общее собрание работников прокуратуры прошло не ранее ноября. Причина в том, что в парламенте рассматривается законопроект, который вносит коррективы в процедуру выборов Высшего совета прокуроров. Если поправки будут приняты, прокуроры-кандидаты в члены ВСП получат право проводить встречи с коллегами-прокурорами и представлять свою программу. Для этого Общее собрание прокуроров должно проводиться не ранее чем за два месяца с даты созыва.На заседании ВСП во вторник между Литвиненко и другими членами ВСП было много споров. Министр заявлял, что недоволен практикой назначения руководителей территориальных подразделений прокуратуры и другими решениями ВСП.Напомним, 13 августа парламент утвердил в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку.Законопроект также предполагает сокращение состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 членов. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.Представлял эту инициативу в парламенте ее автор, тот же министр юстиции Серджиу Литвиненко. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок он выделил факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора.Проект, предусматривающий возможность оценки деятельности генпрокурора по инициативе президента, подвергся резкой критике со стороны представителей Блока коммунистов и социалистов.
https://ru.sputnik.md/20210813/prokuratur-obvineniya-bezdeystvie-delo-krazha-veka-43893518.html
https://ru.sputnik.md/20210811/manastyrly-kak-mozhno-sfalsifitsirovat-uvolnenie-generalnogo-prokurora-43793630.html
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Евгений Чебан
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юстиция, прокуратура, в молдове

Когда выберут новый состав Высшего совета прокуроров и будет ли там Стояногло

16:35 17.08.2021 (обновлено: 16:48 17.08.2021)
157
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Первое участие главы Министерства юстиции Серджиу Литвиненко в заседании органа самоуправления прокуратуры не обошлось без жарких споров.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Новый состав Высшего совета прокуроров (ВСП) будет избран на Общем собрании прокуроров 19 ноября 2021 года. Дату проведения собрания утвердил во вторник нынешний состав ВСП.
На Общем собрании прокуроров пройдут выборы Высшего совета прокуроров и подчиненных ему коллегий по отбору и перемещению прокуроров, по оценке их деятельности, а также по дисциплине и этике. В 2021 году истекает срок полномочий этих структур.
Национальный банк Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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Прокуратура ответила на обвинения в бездействии по делу о "краже века"
13 августа, 21:08
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На заседании ВСП впервые присутствовал новый министр юстиции Серджиу Литвиненко. Он попросил, чтобы общее собрание работников прокуратуры прошло не ранее ноября. Причина в том, что в парламенте рассматривается законопроект, который вносит коррективы в процедуру выборов Высшего совета прокуроров. Если поправки будут приняты, прокуроры-кандидаты в члены ВСП получат право проводить встречи с коллегами-прокурорами и представлять свою программу. Для этого Общее собрание прокуроров должно проводиться не ранее чем за два месяца с даты созыва.
На заседании ВСП во вторник между Литвиненко и другими членами ВСП было много споров. Министр заявлял, что недоволен практикой назначения руководителей территориальных подразделений прокуратуры и другими решениями ВСП.
Напомним, 13 августа парламент утвердил в первом чтении законопроект о внесении поправок в закон "О прокуратуре". Эти изменения предусматривают оценку деятельности генпрокурора и делают возможным последующую его отставку.
Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
11 августа, 11:00
240
Законопроект также предполагает сокращение состава Высшего совета прокуроров с 15 до 12 членов. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
Представлял эту инициативу в парламенте ее автор, тот же министр юстиции Серджиу Литвиненко. В качестве первого аргумента необходимости предлагаемых поправок он выделил факт, что действующий закон не предусматривает жесткого механизма контроля деятельности генерального прокурора.
Проект, предусматривающий возможность оценки деятельности генпрокурора по инициативе президента, подвергся резкой критике со стороны представителей Блока коммунистов и социалистов.
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