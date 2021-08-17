https://ru.sputnik.md/20210817/kruze-youtube--eto-rabota-43939258.html
Крузе: YouTube – это работа
Крузе: YouTube – это работа
Начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik рассказала об успешной стратегии для YouTube и многомиллионных просмотрах.
2021-08-17T08:00+0300
2021-08-17T08:00+0300
2021-08-17T09:58+0300
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Крузе: YouTube – это работа
Крузе: YouTube – это работа
Следующее видео, продолжила Крузе, которое вы выкладываете на YouTube, должно быть аналогичной тематики, чтобы зритель понимал, на что он подписывается и кто вы. И только после создания кейса из нескольких видео на одну тематику вы можете рассчитывать на успех.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Крузе: YouTube – это работа
08:00 17.08.2021 (обновлено: 09:58 17.08.2021)
Начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik рассказала об успешной стратегии для YouTube и многомиллионных просмотрах.
"Нужно понимать, какой контент вы будете производить. Недостаточно просто снять видео, выложить его и забыть о нем. Нужно его правильно преподнести и правильно оформить", – рассказала в эфире студии Sputnik Молдова начальник отдела видеопроизводства и дизайна Дирекции мультимедийных центров Sputnik Мария Крузе.
Следующее видео, продолжила Крузе, которое вы выкладываете на YouTube, должно быть аналогичной тематики, чтобы зритель понимал, на что он подписывается и кто вы. И только после создания кейса из нескольких видео на одну тематику вы можете рассчитывать на успех.
"Есть примеры, когда зритель или начинающий ютубер выкладывает видео и оно становится вирусным, – его смотрят по всему миру и у него миллионы просмотров, – но это единичные случаи. Прежде всего нужно понимать, что YouTube – это работа. Это такая же работа, как ходить в офис. Нужно во всем быть последовательным и внимательно относиться к тому, что вы делаете", – заключила собеседник.