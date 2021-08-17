Крузе: YouTube – это работа

"Есть примеры, когда зритель или начинающий ютубер выкладывает видео и оно становится вирусным, – его смотрят по всему миру и у него миллионы просмотров, – но это единичные случаи. Прежде всего нужно понимать, что YouTube – это работа. Это такая же работа, как ходить в офис. Нужно во всем быть последовательным и внимательно относиться к тому, что вы делаете", – заключила собеседник.