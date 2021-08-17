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Курс валют на среду - доллар и евро дешевеют
Курс валют на среду - доллар и евро дешевеют
Курс валют на 18 августа
2021-08-17T20:15+0300
2021-08-17T20:15+0300
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, восемнадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет более чем на восемь банов и закрепится на уровне 20,6684 лея.Доллар подешевеет на пять банов и будет стоить в среду 17,5640 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 18 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2392 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6589 лея. Румынский лей подешевеет до 4,961 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на среду - доллар и евро дешевеют

20:15 17.08.2021
97
© Sputnik / Mihai Carausвалюта
валюта - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, восемнадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет более чем на восемь банов и закрепится на уровне 20,6684 лея.
Доллар подешевеет на пять банов и будет стоить в среду 17,5640 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 18 августа немного подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2392 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0,6589 лея. Румынский лей подешевеет до 4,961 в пересчете на национальную валюту.
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