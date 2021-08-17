https://ru.sputnik.md/20210817/lavrov-rossiya-ne-toropitsya-s-priznaniem-talibov-vlastyami-afganistana-43991535.html

Лавров: Россия не торопится с признанием талибов* властями Афганистана

Лавров: Россия не торопится с признанием талибов* властями Афганистана

Россия не торопится с признанием талибов* властями Афганистана

2021-08-17T22:00+0300

2021-08-17T22:00+0300

2021-08-17T22:00+0300

политика

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Россия, как и другие страны, не торопится с признанием талибов* (движение признано террористическим и запрещено в РФ) в качестве законной власти в Афганистане, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.Вместе с тем он обратил внимание, что талибы* подают "обнадеживающие сигналы", в частности, заявляя о готовности не закрывать путь для чиновников, работавших при президенте Ашрафе Гани. "Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов*, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил, заявляют о своей готовности продолжать процессы, в том числе связанные с образованием, образованием для девочек и в целом - с функционированием государственной машины, не закрывая путь для тех чиновников, которые работали при предыдущем правительстве президента Гани", - подчеркнул Лавров.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда талибы развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы. Пятнадцатого августа боевики вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* - Талибан (члены организации - талибы) - запрещенная в России террористическая организация

https://ru.sputnik.md/20210816/kogo-esche-kinut-ssha-posle-afganistana-43953299.html

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