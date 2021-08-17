https://ru.sputnik.md/20210817/lesnye-pozhary-frantsia-evakuatsia-43964569.html

Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы

Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы

Из-за крупного лесного пожара на юго-востоке Франции пришлось эвакуировать несколько тысяч людей

2021-08-17T09:44+0300

2021-08-17T09:44+0300

2021-08-17T09:44+0300

общество

в мире

франция

лесной пожар

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Из-за крупного лесного пожара на юго-востоке Франции пришлось эвакуировать несколько тысяч людей. С огнем борются около 750 пожарных, передает РИА Новости. Помимо пожарных на земле, задействованы четыре пожарных самолета Canadair и вертолет Super Puma.Глава МВД Франции Жеральд Дерманен ранее сообщал, что во вторник отправится во французскую коммуну Гонфарон, где вспыхнул пожар.Она добавила, что огонь охватил более четырех тысяч гектаров между коммунами Гонфарон и Кавалер-сюр-Мер. Префектура Вара подтвердила эти данные и отметила, что были эвакуированы "12 кемпингов".В коммуне Гримо огонь уничтожил отель и кемпинг, при попытке спастись от пожара пострадали несколько человек.По данным французских СМИ, огонь вспыхнул в понедельник в коммуне Гонфарон. За несколько часов он успел охватить несколько сотен гектаров. Распространению пожара способствовали засуха и ветер, "несмотря на все принятые меры".

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https://ru.sputnik.md/20210801/pri-lesnykh-pozharakh-v-turtsii-pogibli-vosem-chelovek-43472636.html

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в мире, франция, лесной пожар