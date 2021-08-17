https://ru.sputnik.md/20210817/merkel-bezhentsev-afganistana-prinimat-ne-v-es-v-sosednikh-stranakh-43982524.html

Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах

Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах

Что говорит Меркель о приеме в ЕС беженцев из Афганистана

2021-08-17T19:28+0300

2021-08-17T19:28+0300

2021-08-17T19:28+0300

политика

в мире

афганистан

ангела меркель

беженцы

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала рассмотреть возможность приема беженцев из Афганистана в соседних государствах, прежде чем обсуждать их размещение в ЕС, передает РИА Новости.Она добавила, что позиция государств ЕС "в этом вопросе не очень проста".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210816/kogo-esche-kinut-ssha-posle-afganistana-43953299.html

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в мире, афганистан, ангела меркель, беженцы