Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала рассмотреть возможность приема беженцев из Афганистана в соседних государствах, прежде чем обсуждать их размещение в ЕС, передает РИА Новости.Она добавила, что позиция государств ЕС "в этом вопросе не очень проста".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России
Канцлер Германии высказала свою позицию относительно приема афганских беженцев в ЕС.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Канцлер ФРГАнгела Меркель призвала рассмотреть возможность приема беженцев из Афганистана в соседних государствах, прежде чем обсуждать их размещение в ЕС, передает РИА Новости.
"Прежде чем говорить о контингентах (беженцев в ЕС - ред.), нужно сначала говорить о надежных возможностях для беженцев по соседству с Афганистаном... Вторым шагом было бы возможно рассмотреть контролируемый и поддержанный прием беженцев в европейских странах", - сказала Меркель.
Она добавила, что позиция государств ЕС "в этом вопросе не очень проста".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.
Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.
Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.