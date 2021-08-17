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Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах
Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах
Что говорит Меркель о приеме в ЕС беженцев из Афганистана
2021-08-17T19:28+0300
2021-08-17T19:28+0300
политика
в мире
афганистан
ангела меркель
беженцы
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала рассмотреть возможность приема беженцев из Афганистана в соседних государствах, прежде чем обсуждать их размещение в ЕС, передает РИА Новости.Она добавила, что позиция государств ЕС "в этом вопросе не очень проста".Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210816/kogo-esche-kinut-ssha-posle-afganistana-43953299.html
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в мире, афганистан, ангела меркель, беженцы

Меркель: беженцев из Афганистана нужно принимать не в ЕС, а в соседних странах

19:28 17.08.2021
220
© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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Канцлер Германии высказала свою позицию относительно приема афганских беженцев в ЕС.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала рассмотреть возможность приема беженцев из Афганистана в соседних государствах, прежде чем обсуждать их размещение в ЕС, передает РИА Новости.
"Прежде чем говорить о контингентах (беженцев в ЕС - ред.), нужно сначала говорить о надежных возможностях для беженцев по соседству с Афганистаном... Вторым шагом было бы возможно рассмотреть контролируемый и поддержанный прием беженцев в европейских странах", - сказала Меркель.
Она добавила, что позиция государств ЕС "в этом вопросе не очень проста".
Ситуация в Афганистане обострилась в последние недели: на фоне вывода из страны американских войск талибы усилили наступление. В воскресенье СМИ написали, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в президентский дворец.
Афганские жители напротив американских солдат в аэропорту Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Политика
Кого еще "кинут" США после Афганистана
Вчера, 20:26
554
Глава государства Ашраф Гани бежал, его местонахождение неизвестно. В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана"* Мухаммед Наим сказал, что война окончена и в ближайшее время прояснится новая форма правления.
Сейчас в аэропорту Кабула царит хаос: представители дипмиссий и местные жители пытаются в спешке улететь, слышны выстрелы; по неофициальным данным, есть погибшие.
Штурм аэропорта: как прошла эвакуация иностранных служащих и жителей Афганистана
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются на самолет в аэропорту Кабула 16 августа 2021 года.

Афганцы забираются на самолет в аэропорту Кабула 16 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
1/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются на самолет в аэропорту Кабула 16 августа 2021 года.

© REUTERS / Courtesy of Defense One

Эвакуированные толпятся в салоне транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 года.

Эвакуированные толпятся в салоне транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
2/12
© REUTERS / Courtesy of Defense One

Эвакуированные толпятся в салоне транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 года.

© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Толпы людей на взлетной полосе в аэропорту Кабула в Афганистане 16 августа 2021 года.

Толпы людей на взлетной полосе в аэропорту Кабула в Афганистане 16 августа 2021 года. - Sputnik Молдова
3/12
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Толпы людей на взлетной полосе в аэропорту Кабула в Афганистане 16 августа 2021 года.

© AFP 2021

Французские граждане и их афганские коллеги ждут посадки на французский военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула 17 августа 2021 года для эвакуации из Афганистана.

Французские граждане и их афганские коллеги ждут посадки на французский военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула 17 августа 2021 года для эвакуации из Афганистана. - Sputnik Молдова
4/12
© AFP 2021

Французские граждане и их афганские коллеги ждут посадки на французский военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула 17 августа 2021 года для эвакуации из Афганистана.

© AFP 2021 / -

Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.

Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами. - Sputnik Молдова
5/12
© AFP 2021 / -

Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.

© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Пробка и толпы людей возле аэропорта Кабула в Афганистане.

Пробка и толпы людей возле аэропорта Кабула в Афганистане. - Sputnik Молдова
6/12
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Пробка и толпы людей возле аэропорта Кабула в Афганистане.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются в самолет и сидят у двери, ожидая в кабульском аэропорту в Кабуле.

Афганцы забираются в самолет и сидят у двери, ожидая в кабульском аэропорту в Кабуле. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются в самолет и сидят у двери, ожидая в кабульском аэропорту в Кабуле.

© REUTERS / Stringer

Мужчина тащит девушку, чтобы попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан.

Мужчина тащит девушку, чтобы попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан. - Sputnik Молдова
8/12
© REUTERS / Stringer

Мужчина тащит девушку, чтобы попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан.

© REUTERS / REUTERS TV

Боец Талибана на крыше бронетранспортера заряжает оружие возле аэропорта в Кабуле.

Боец Талибана на крыше бронетранспортера заряжает оружие возле аэропорта в Кабуле. - Sputnik Молдова
9/12
© REUTERS / REUTERS TV

Боец Талибана на крыше бронетранспортера заряжает оружие возле аэропорта в Кабуле.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы сидят вдоль взлетно-посадочной полосы, ожидая выхода из кабульского аэропорта.

Афганцы сидят вдоль взлетно-посадочной полосы, ожидая выхода из кабульского аэропорта. - Sputnik Молдова
10/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы сидят вдоль взлетно-посадочной полосы, ожидая выхода из кабульского аэропорта.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Солдат США направляет оружие в сторону афганского пассажира в кабульском аэропорту.

Солдат США направляет оружие в сторону афганского пассажира в кабульском аэропорту. - Sputnik Молдова
11/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Солдат США направляет оружие в сторону афганского пассажира в кабульском аэропорту.

© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Волонтер несет раненого мужчину, пока другие люди ждут в аэропорту Кабула в Кабуле.

Волонтер несет раненого мужчину, пока другие люди ждут в аэропорту Кабула в Кабуле. - Sputnik Молдова
12/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Волонтер несет раненого мужчину, пока другие люди ждут в аэропорту Кабула в Кабуле.

1/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются на самолет в аэропорту Кабула 16 августа 2021 года.

2/12
© REUTERS / Courtesy of Defense One

Эвакуированные толпятся в салоне транспортного самолета C-17 Globemaster III ВВС США, перевозящего около 640 афганцев в Катар из Кабула, Афганистан, 15 августа 2021 года.

3/12
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Толпы людей на взлетной полосе в аэропорту Кабула в Афганистане 16 августа 2021 года.

4/12
© AFP 2021

Французские граждане и их афганские коллеги ждут посадки на французский военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула 17 августа 2021 года для эвакуации из Афганистана.

5/12
© AFP 2021 / -

Французские солдаты стоят на страже, пока граждане Франции и их афганские коллеги ждут, чтобы сесть в военно-транспортный самолет в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана после военного захвата страны талибами.

6/12
© REUTERS / 2021 MAXAR Technologies

Пробка и толпы людей возле аэропорта Кабула в Афганистане.

7/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы забираются в самолет и сидят у двери, ожидая в кабульском аэропорту в Кабуле.

8/12
© REUTERS / Stringer

Мужчина тащит девушку, чтобы попасть в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле, Афганистан.

9/12
© REUTERS / REUTERS TV

Боец Талибана на крыше бронетранспортера заряжает оружие возле аэропорта в Кабуле.

10/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Афганцы сидят вдоль взлетно-посадочной полосы, ожидая выхода из кабульского аэропорта.

11/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Солдат США направляет оружие в сторону афганского пассажира в кабульском аэропорту.

12/12
© AFP 2021 / Wakil Kohsar

Волонтер несет раненого мужчину, пока другие люди ждут в аэропорту Кабула в Кабуле.

Талибы пытаются навести порядок в столице, призывают людей вернуться в дома и на рабочие места, обещают обеспечить безопасность иностранцам.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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