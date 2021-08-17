https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html

Риск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных

Риск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных

Молдавские пожарные прибыли в Молдову из Греции

2021-08-17T17:11+0300

2021-08-17T17:11+0300

2021-08-17T17:33+0300

общество

в молдове

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43725572_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d1b180911ef586a706c808e616cea90b.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Молдавские спасатели завершили специальную миссию в Греции, на острове Эвия, где они тушили лесные пожары. Во вторник пожарных встретили в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко, а также руководство Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Об успешном завершении миссии в Греции Ревенко доложил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу. По данным ГИЧС, за время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев. Глава МВД поздравила руководство ГИЧС и спасателей с проведением этой миссии. По ее словам, молдавские специалисты достойно проявили себя при выполнении всех поставленных задач.Как считает Ревенко, прошедшая операция в Греции показала, что молдавские специалисты отлично тренированы и готовы вместе с представителями других стран принимать участие в спасательных операциях.По его мнению, молдавская команда отозвалась на просьбу греческих властей и успешно справилась с задачей, а также Молдова готова оказывать помощь и в других гуманитарных международных операциях.По завершении церемонии все участники специальной миссии получили почетные дипломы. Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров.Напомним, 9 августа в Грецию для выполнения миссии отправились 25 молдавских спасателей и четыре единицы спецтехники.

https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html

https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова