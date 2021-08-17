https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-pribyli-moldova-greece-43987070.html
Риск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных
Риск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных
Молдавские пожарные прибыли в Молдову из Греции
2021-08-17T17:11+0300
2021-08-17T17:11+0300
2021-08-17T17:33+0300
общество
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молдова
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Молдавские спасатели завершили специальную миссию в Греции, на острове Эвия, где они тушили лесные пожары. Во вторник пожарных встретили в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко, а также руководство Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Об успешном завершении миссии в Греции Ревенко доложил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу. По данным ГИЧС, за время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев. Глава МВД поздравила руководство ГИЧС и спасателей с проведением этой миссии. По ее словам, молдавские специалисты достойно проявили себя при выполнении всех поставленных задач.Как считает Ревенко, прошедшая операция в Греции показала, что молдавские специалисты отлично тренированы и готовы вместе с представителями других стран принимать участие в спасательных операциях.По его мнению, молдавская команда отозвалась на просьбу греческих властей и успешно справилась с задачей, а также Молдова готова оказывать помощь и в других гуманитарных международных операциях.По завершении церемонии все участники специальной миссии получили почетные дипломы. Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров.Напомним, 9 августа в Грецию для выполнения миссии отправились 25 молдавских спасателей и четыре единицы спецтехники.
https://ru.sputnik.md/20210813/pozharnye-spasenie-cherepakhi-pozhar-gretsia-43889000.html
https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html
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в молдове, молдова
Риск, отвага, мужество: в Кишиневе встретили прибывших из Греции молдавских пожарных
17:11 17.08.2021 (обновлено: 17:33 17.08.2021)
Огнеборцев на родине приветствовали глава службы спасателей и министр внутренних дел.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Молдавские спасатели завершили специальную миссию в Греции, на острове Эвия, где они тушили лесные пожары.
Во вторник пожарных встретили в Кишиневе глава МВД Анна Ревенко, а также руководство Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.
Об успешном завершении миссии в Греции Ревенко доложил глава ГИЧС Михаил Харабаджиу.
"Вы проявили смелось и выносливость, вы были там, где бушует огонь, вы подарили надежду людям. Девять дней вы справлялись с опасной миссией, делились своим опытом и использовали новые техники и тактики в тушении лесных пожаров", - заявил Харабаджиу.
По данным ГИЧС, за время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев.
Глава МВД поздравила руководство ГИЧС и спасателей с проведением этой миссии. По ее словам, молдавские специалисты достойно проявили себя при выполнении всех поставленных задач.
Ваши качества и умения вскоре станут одними из самых важных, учитывая климатические изменения. Я знаю, что вы прибыли в Молдову с большим запасом опыта, которым поделитесь со своими коллегами в республике.
Как считает Ревенко, прошедшая операция в Греции показала, что молдавские специалисты отлично тренированы и готовы вместе с представителями других стран принимать участие в спасательных операциях.
"Впервые команда ГИЧС принимала участие в международной миссии в 1999 году. С тех пор мы постоянно готовились к подобным операциям и проходили инструктаж для участия в настоящей серьезной миссии - и вот она случилась в этом, 2021 году", - отметил госсекретарь МВД Александр Опря.
По его мнению, молдавская команда отозвалась на просьбу греческих властей и успешно справилась с задачей, а также Молдова готова оказывать помощь и в других гуманитарных международных операциях.
По завершении церемонии все участники специальной миссии получили почетные дипломы.
Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров.
Напомним, 9 августа в Грецию для выполнения миссии отправились 25 молдавских спасателей и четыре единицы спецтехники.