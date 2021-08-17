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Миссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции
Миссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции
Видео молдавские пожарные вернулись из Греции
2021-08-17T16:56+0300
2021-08-17T16:56+0300
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вернулись в Молдову из Греции, где находились с особой миссией: молдавские огнеборцы помогали коллегам-пожарным справляться с охватившими остров Эвия лесными пожарами. Молдавские спасатели вместе с коллегами из Румынии успешно справились с поставленной задачей, несмотря на тяжелые условия.Колонна молдавских спасателей выдвинулась из Греции в понедельник.
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в молдове, молдова, греция, служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций мвд рм, пожар, спасатели

Миссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции

16:56 17.08.2021
81
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе встречают спасателей, вернувшихся с греческого острова Эвия, где они помогали в тушении сильных лесных пожаров.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вернулись в Молдову из Греции, где находились с особой миссией: молдавские огнеборцы помогали коллегам-пожарным справляться с охватившими остров Эвия лесными пожарами.
Молдавские спасатели вместе с коллегами из Румынии успешно справились с поставленной задачей, несмотря на тяжелые условия.
"За время операции удалось потушить более 420 очагов возгорания, спасти животных, расчистить территорию от 22 сгоревших деревьев. Во время ликвидации лесных пожаров было использовано более 30 000 литров воды. Общая площадь территорий, на которых работали молдавские пожарные – 300 гектаров", - сообщается в ГИЧС.
Колонна молдавских спасателей выдвинулась из Греции в понедельник.
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