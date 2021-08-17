https://ru.sputnik.md/20210817/moldavskie-pozharnye-zavershili-missiyu-greece-43982605.html

Миссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции

Миссия завершена: молдавские пожарные вернулись из Греции

Видео молдавские пожарные вернулись из Греции

2021-08-17T16:56+0300

2021-08-17T16:56+0300

2021-08-17T16:56+0300

в молдове

молдова

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общество

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) вернулись в Молдову из Греции, где находились с особой миссией: молдавские огнеборцы помогали коллегам-пожарным справляться с охватившими остров Эвия лесными пожарами. Молдавские спасатели вместе с коллегами из Румынии успешно справились с поставленной задачей, несмотря на тяжелые условия.Колонна молдавских спасателей выдвинулась из Греции в понедельник.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, греция, служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций мвд рм, пожар, спасатели