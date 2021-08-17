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"Мы дома": молдавские пожарные вернулись из Греции
"Мы дома": молдавские пожарные вернулись из Греции
Фото наконец-то дома молдавские пожарные вернулись из Греции
2021-08-17T21:40+0300
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Ирина Каруш
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фото, в молдове

"Мы дома": молдавские пожарные вернулись из Греции

21:40 17.08.2021
141
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Слезы радости, объятья, гордость за мужей, братьев, отцов: возвращение домой для молдавских спасателей оказалось волнительным, но оттого не менее торжественным.
© Sputnik / Rodion Proca

Огнеборцы из Молдовы выполняли в Греции важную миссию, помогая местным пожарным справиться с огнем, бушевавшим в лесах острова Эвия.

Огнеборцы из Молдовы выполняли в Греции важную миссию, помогая местным пожарным справиться с огнем, бушевавшим в лесах острова Эвия. - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Rodion Proca

Огнеборцы из Молдовы выполняли в Греции важную миссию, помогая местным пожарным справиться с огнем, бушевавшим в лесах острова Эвия.

© Sputnik / Rodion Proca

Дома героев ждали жены и дети. Хотя за отважными парнями с гордостью наблюдала вся Молдова.

Дома героев ждали жены и дети. Хотя за отважными парнями с гордостью наблюдала вся Молдова. - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Rodion Proca

Дома героев ждали жены и дети. Хотя за отважными парнями с гордостью наблюдала вся Молдова.

© Sputnik / Rodion Proca

На Эвии пожарным пришлось несладко: гористый рельеф делал невозможным использование спецмашин, так что огонь тушили вручную, воду носили на себе.

На Эвии пожарным пришлось несладко: гористый рельеф делал невозможным использование спецмашин, так что огонь тушили вручную, воду носили на себе. - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Rodion Proca

На Эвии пожарным пришлось несладко: гористый рельеф делал невозможным использование спецмашин, так что огонь тушили вручную, воду носили на себе.

© Sputnik / Rodion Proca

Спасателей встретили с почестями - слова благодарности прозвучали от главы МВД и руководителя Генерального инспектората по ЧС.

Спасателей встретили с почестями - слова благодарности прозвучали от главы МВД и руководителя Генерального инспектората по ЧС. - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Rodion Proca

Спасателей встретили с почестями - слова благодарности прозвучали от главы МВД и руководителя Генерального инспектората по ЧС.

© Sputnik / Rodion Proca

Но кроме почетных дипломов, фанфар и торжественных речей на церемонии встречи было еще что-то очень важное: возможность наконец-то обнять дорогих и любимых.

Но кроме почетных дипломов, фанфар и торжественных речей на церемонии встречи было еще что-то очень важное: возможность наконец-то обнять дорогих и любимых. - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Rodion Proca

Но кроме почетных дипломов, фанфар и торжественных речей на церемонии встречи было еще что-то очень важное: возможность наконец-то обнять дорогих и любимых.

© Sputnik / Rodion Proca

У многих пожарных есть маленькие дети, для которых долгожданная встреча с папой - это особые эмоции.

У многих пожарных есть маленькие дети, для которых долгожданная встреча с папой - это особые эмоции. - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Rodion Proca

У многих пожарных есть маленькие дети, для которых долгожданная встреча с папой - это особые эмоции.

© Sputnik / Rodion Proca

К счастью, все 25 огнеборцев, командированных для выполнения миссии в Грецию, вернулись домой целыми и невредимыми.

К счастью, все 25 огнеборцев, командированных для выполнения миссии в Грецию, вернулись домой целыми и невредимыми. - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Rodion Proca

К счастью, все 25 огнеборцев, командированных для выполнения миссии в Грецию, вернулись домой целыми и невредимыми.

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