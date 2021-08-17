"Мы дома": молдавские пожарные вернулись из Греции

Огнеборцы из Молдовы выполняли в Греции важную миссию, помогая местным пожарным справиться с огнем, бушевавшим в лесах острова Эвия.
Огнеборцы из Молдовы выполняли в Греции важную миссию, помогая местным пожарным справиться с огнем, бушевавшим в лесах острова Эвия.
Дома героев ждали жены и дети. Хотя за отважными парнями с гордостью наблюдала вся Молдова.
Дома героев ждали жены и дети. Хотя за отважными парнями с гордостью наблюдала вся Молдова.
На Эвии пожарным пришлось несладко: гористый рельеф делал невозможным использование спецмашин, так что огонь тушили вручную, воду носили на себе.
На Эвии пожарным пришлось несладко: гористый рельеф делал невозможным использование спецмашин, так что огонь тушили вручную, воду носили на себе.
Спасателей встретили с почестями - слова благодарности прозвучали от главы МВД и руководителя Генерального инспектората по ЧС.
Спасателей встретили с почестями - слова благодарности прозвучали от главы МВД и руководителя Генерального инспектората по ЧС.
Но кроме почетных дипломов, фанфар и торжественных речей на церемонии встречи было еще что-то очень важное: возможность наконец-то обнять дорогих и любимых.
Но кроме почетных дипломов, фанфар и торжественных речей на церемонии встречи было еще что-то очень важное: возможность наконец-то обнять дорогих и любимых.
У многих пожарных есть маленькие дети, для которых долгожданная встреча с папой - это особые эмоции.
У многих пожарных есть маленькие дети, для которых долгожданная встреча с папой - это особые эмоции.
К счастью, все 25 огнеборцев, командированных для выполнения миссии в Грецию, вернулись домой целыми и невредимыми.
К счастью, все 25 огнеборцев, командированных для выполнения миссии в Грецию, вернулись домой целыми и невредимыми.