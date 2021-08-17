https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-denezhnie-perevod-rossia-43972122.html

Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России

Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России

Молдова —один из лидеров по денежным переводам из России

2021-08-17T12:04+0300

2021-08-17T12:04+0300

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экономика

россия

молдова

денежные переводы

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Крупнейший российский банк опубликовал результаты исследования о международных и междугородних переводах из России в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года, передает РИА Новости.Авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Лидером переводов из России стал Азербайджан (средний чек одного перевода - 9600 рублей), на втором месте - Белоруссия (11 289 рублей), Молдова – на третьем месте. Средний чек переводов нашим соотечественникам из России составил 13 901 рубль (около 160 евро).В аналогичном периоде прошлого года Молдова не входила в тройку лидеров по денежным переводам из России. На первом месте был Азербайджан, на втором месте рейтинга также была Белоруссия, на третьем месте располагалась Польша.

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россия, молдова, денежные переводы