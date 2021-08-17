https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-denezhnie-perevod-rossia-43972122.html
Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
Молдова —один из лидеров по денежным переводам из России
2021-08-17T12:04+0300
2021-08-17T12:04+0300
2021-08-17T12:08+0300
экономика
россия
молдова
денежные переводы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43559937_0:151:3073:1879_1920x0_80_0_0_dd6c8b5eb2df3bdb2efbcbf52547420a.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Крупнейший российский банк опубликовал результаты исследования о международных и междугородних переводах из России в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года, передает РИА Новости.Авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Лидером переводов из России стал Азербайджан (средний чек одного перевода - 9600 рублей), на втором месте - Белоруссия (11 289 рублей), Молдова – на третьем месте. Средний чек переводов нашим соотечественникам из России составил 13 901 рубль (около 160 евро).В аналогичном периоде прошлого года Молдова не входила в тройку лидеров по денежным переводам из России. На первом месте был Азербайджан, на втором месте рейтинга также была Белоруссия, на третьем месте располагалась Польша.
россия
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/04/43559937_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_47d679ce67cddafdc41edf00714e91ad.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, молдова, денежные переводы
Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
12:04 17.08.2021 (обновлено: 12:08 17.08.2021)
Средний чек денежных переводов из России в Молдову составляет около 160 евро.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik.
Крупнейший российский банк опубликовал результаты исследования о международных и междугородних переводах из России в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года, передает РИА Новости
.
Авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Лидером переводов из России стал Азербайджан (средний чек одного перевода - 9600 рублей), на втором месте - Белоруссия (11 289 рублей), Молдова – на третьем месте. Средний чек переводов нашим соотечественникам из России составил 13 901 рубль (около 160 евро).
В аналогичном периоде прошлого года Молдова не входила в тройку лидеров по денежным переводам из России. На первом месте был Азербайджан, на втором месте рейтинга также была Белоруссия, на третьем месте располагалась Польша.