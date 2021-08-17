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Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
Молдова —один из лидеров по денежным переводам из России
2021-08-17T12:04+0300
2021-08-17T12:08+0300
экономика
россия
молдова
денежные переводы
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Крупнейший российский банк опубликовал результаты исследования о международных и междугородних переводах из России в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года, передает РИА Новости.Авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Лидером переводов из России стал Азербайджан (средний чек одного перевода - 9600 рублей), на втором месте - Белоруссия (11 289 рублей), Молдова – на третьем месте. Средний чек переводов нашим соотечественникам из России составил 13 901 рубль (около 160 евро).В аналогичном периоде прошлого года Молдова не входила в тройку лидеров по денежным переводам из России. На первом месте был Азербайджан, на втором месте рейтинга также была Белоруссия, на третьем месте располагалась Польша.
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россия, молдова, денежные переводы

Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России

12:04 17.08.2021 (обновлено: 12:08 17.08.2021)
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© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу денег через банкоматы - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
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Средний чек денежных переводов из России в Молдову составляет около 160 евро.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Крупнейший российский банк опубликовал результаты исследования о международных и междугородних переводах из России в первом полугодии 2021 года и аналогичном периоде 2020 года, передает РИА Новости.
Авторы исследования подсчитали, как за год изменились международные переводы россиян. Лидером переводов из России стал Азербайджан (средний чек одного перевода - 9600 рублей), на втором месте - Белоруссия (11 289 рублей), Молдова – на третьем месте. Средний чек переводов нашим соотечественникам из России составил 13 901 рубль (около 160 евро).

В аналогичном периоде прошлого года Молдова не входила в тройку лидеров по денежным переводам из России. На первом месте был Азербайджан, на втором месте рейтинга также была Белоруссия, на третьем месте располагалась Польша.
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