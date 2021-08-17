https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-latviya-soglashenie-obschestvennoy-bezopasnosti-43973003.html

Молдова и Латвия подпишут соглашение в области общественной безопасности

Молдова и Латвия подпишут соглашение в области общественной безопасности

Молдова и Латвия подпишут соглашение в области общественной безопасности

2021-08-17T12:22+0300

2021-08-17T12:22+0300

2021-08-17T12:30+0300

политика

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нику попеску

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Правительства Молдовы и Латвии подпишут соглашение о сотрудничестве в области общественной безопасности, об этом сообщил во вторник на брифинге глава молдавского МИДЕИ Нику Попеску после встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом. По его словам, во время встречи с латвийским министром они обсудили региональную безопасность, приднестровское урегулирование, а также обменялись мнениями о ситуации в Афганистане. Как уточнил Попеску, он также поблагодарил коллег из Латвии за оказанную поддержку Молдове в борьбе с коронавирусом, в частности, за несколько тысяч доз вакцин против COVID-19 и защитную экипировку. Попеску подчеркнул желание молдавского правительства продолжить курс евроинтеграции, а также выразил надежду, что руководство в Кишиневе сможет продуктивно сотрудничать с новым послом ЕС в Молдове Янисом Мажейксом, который до вступления в должность продолжает работу в правительстве Латвии. Ринкевичс в свою очередь поблагодарил молдавское руководство за приглашение в Кишинев и заверил, что Латвия поддерживает курс евроинтеграции Молдовы."Диджитализация – еще одна область, в которой мы планируем сотрудничать. В основе у нас Соглашение об ассоциации с ЕС, который является ориентиром для всех стран-участниц. Также и другие, ранее подписанные документы, создают благоприятные условия для сотрудничества, например, соглашение между странами Восточного партнерства", - отметил Ринкевичс. Как подчеркнул дипломат, для стран Восточного партнерства сейчас главный приоритет - безопасность, а "ситуация в Афганистане указывает на то, что в ближайшие недели и месяцы для всего мира будет много вызовов". В то же время Ринкевичс заверил молдавского руководство, что Латвия поддерживает административную политику в Молдове и намерения провести реформу юстиции и укрепить экономику.

https://ru.sputnik.md/20210809/latviya-peredala-moldove-30-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-43742293.html

https://ru.sputnik.md/20201208/v-kishinev-pribyli-pervye-15-trollejbusov-kuplennyh-v-rige-32812160.html

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в молдове, молдова, латвия, мидеи, мид, нику попеску