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Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей
Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей
Торговля Молдовы статистика по импорту и экспорту
2021-08-17T21:33+0300
2021-08-17T21:33+0300
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Национальном бюро статистики Молдовы представили информацию по международной торговле за первое полугодие 2021 года. Так, за указанный период молдавский экспорт составил 1,332 миллиарда долларов, что на 13,8% больше прошлогоднего показателя. Порядка 90% экспорта выполняется автотранспортом.Экспорт отечественных товаров (без учета реэкспорта) вырос на 8,9% — до 982,3 миллиона долларов.Согласно данным Нацбюро статистики, главные покупатели молдавской продукции - Румыния, Германия, Россия, Турция и Италия. Тенденция роста экспорта сохраняется в отношении Румынии и Германии. В целом в ЕС Молдова экспортировала на общую сумму 858,8 миллиона долларов, что на 15,7% выше, чем за указанный период в 2020 году. В первую десятку стран-импортеров молдавских товаров также вошли Украина и Беларусь. Из Молдовы на экспорт уходят машины и оборудование (26% в структуре экспорта страны), промышленные товары (21,7%), а также пищевая продукция и животные (17,3%). Торговый баланс Молдовы со странами СНГ сложился с дефицитом в размере 534,3 миллиона долларов. При этом страна покупает у СНГ больше, чем продает.
https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html
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в молдове, молдова

Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей

21:33 17.08.2021
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CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)Блюда традиционной средиземноморской диеты
Блюда традиционной средиземноморской диеты - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
CC BY-SA 4.0 / G.steph.rocket / Mediterranean diet foods (cropped photo)
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Какие тенденции наблюдаются в отношении экспорта и импорта Молдовы.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Национальном бюро статистики Молдовы представили информацию по международной торговле за первое полугодие 2021 года.
Так, за указанный период молдавский экспорт составил 1,332 миллиарда долларов, что на 13,8% больше прошлогоднего показателя. Порядка 90% экспорта выполняется автотранспортом.
Экспорт отечественных товаров (без учета реэкспорта) вырос на 8,9% — до 982,3 миллиона долларов.
Согласно данным Нацбюро статистики, главные покупатели молдавской продукции - Румыния, Германия, Россия, Турция и Италия. Тенденция роста экспорта сохраняется в отношении Румынии и Германии.
Майя Санду встретилась с молдавскими дипломатами - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
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1 августа, 10:31
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В целом в ЕС Молдова экспортировала на общую сумму 858,8 миллиона долларов, что на 15,7% выше, чем за указанный период в 2020 году.
В первую десятку стран-импортеров молдавских товаров также вошли Украина и Беларусь.
Из Молдовы на экспорт уходят машины и оборудование (26% в структуре экспорта страны), промышленные товары (21,7%), а также пищевая продукция и животные (17,3%).
Торговый баланс Молдовы со странами СНГ сложился с дефицитом в размере 534,3 миллиона долларов.
При этом страна покупает у СНГ больше, чем продает.
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