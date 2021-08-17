https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-vyros-eksport-otechestvennogo-tovar-43991380.html

Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей

Вырос экспорт молдавских товаров, Россия - одна из главных стран-покупателей

Торговля Молдовы статистика по импорту и экспорту

2021-08-17T21:33+0300

2021-08-17T21:33+0300

2021-08-17T21:33+0300

экономика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В Национальном бюро статистики Молдовы представили информацию по международной торговле за первое полугодие 2021 года. Так, за указанный период молдавский экспорт составил 1,332 миллиарда долларов, что на 13,8% больше прошлогоднего показателя. Порядка 90% экспорта выполняется автотранспортом.Экспорт отечественных товаров (без учета реэкспорта) вырос на 8,9% — до 982,3 миллиона долларов.Согласно данным Нацбюро статистики, главные покупатели молдавской продукции - Румыния, Германия, Россия, Турция и Италия. Тенденция роста экспорта сохраняется в отношении Румынии и Германии. В целом в ЕС Молдова экспортировала на общую сумму 858,8 миллиона долларов, что на 15,7% выше, чем за указанный период в 2020 году. В первую десятку стран-импортеров молдавских товаров также вошли Украина и Беларусь. Из Молдовы на экспорт уходят машины и оборудование (26% в структуре экспорта страны), промышленные товары (21,7%), а также пищевая продукция и животные (17,3%). Торговый баланс Молдовы со странами СНГ сложился с дефицитом в размере 534,3 миллиона долларов. При этом страна покупает у СНГ больше, чем продает.

https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html

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