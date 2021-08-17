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Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
2021-08-17T08:30+0300
2021-08-17T08:30+0300
фармацевтика
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования? И сколько могли заработать на гражданах страны на продаже масок?Эту тему в программе "Утро на Sputnik-е" комментирует экономический эксперт Сергей Унгуряну.
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фармацевтика, прибыль, утро на sputnik’e, видео

Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии

08:30 17.08.2021
149
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем сверхприбыли фармацевтических компаний во время пандемии коронавируса.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.
Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?
В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования? И сколько могли заработать на гражданах страны на продаже масок?
Эту тему в программе "Утро на Sputnik-е" комментирует экономический эксперт Сергей Унгуряну.
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