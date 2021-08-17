https://ru.sputnik.md/20210817/nazhiva-farmatsevticheskie-kompanii-moldova-pandemia-43932729.html

Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии

Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии

Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии

2021-08-17T08:30+0300

2021-08-17T08:30+0300

2021-08-17T08:30+0300

фармацевтика

прибыль

радио

утро на sputnik’e

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43963896_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e3670f70ee91caaff48798065d787472.jpg

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. За время пандемии, фактически начавшейся в Молдове в марте 2020 года, многих граждан страны возмущало то, как фармацевтические компании в стране зарабатывали на доходах граждан.Это касается, в первую очередь, стоимости медицинских масок, которые еще в прошлом году стоили по восемь леев за штуку, а сегодня их цена составляет два лея 80 банов. Серьезная разница – не правда ли?В сезон отпусков анализы на коронавирус пользуются ажиотажным спросом. Удовольствие это недешевое. У многих граждан Молдовы возникает резонный вопрос: насколько обоснована цена ПЦР-тестирования? И сколько могли заработать на гражданах страны на продаже масок?Эту тему в программе "Утро на Sputnik-е" комментирует экономический эксперт Сергей Унгуряну.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

фармацевтика, прибыль, утро на sputnik’e, видео