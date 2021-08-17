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В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг
В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг
Мирча Ешану новый глава Агентства госуслуг
2021-08-17T15:06+0300
2021-08-17T15:06+0300
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в молдове
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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы назначили нового главу Агентства госуслуг (АГУ). Им стал Мирча Ешану. Как отметили в пресс-службе кабмина, Ешану обладает десятилетним опытом менеджмента проектов, финансируемых Европейским союзом, Всемирным банком, Немецким государственным банком, правительством Румынии. Проекты были в разных областях: управление, консолидация местного публичного управления, местное развитие и восстановление общественной инфраструктуры. Кроме того, Ешану был менеджером проекта в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Молдове в 2009-2012 годах, а в 2014-2019 годах он был директором Фонда социальных инвестиций в Молдове (MSIF). В сентябре 2019 года Ешану был назначен правительством Майи Санду временным директором АГУ. Он ушел с этой должности в ноябре 2019 года и продолжил свою карьеру в качестве менеджера программ в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове. Впоследствии, в мае-августе 2021 года Мирча Ешану был руководителем аппарата временного премьер-министра Аурелиу Чокоя.
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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в молдове, кишинев, правительство, молдова

В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг

15:06 17.08.2021
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocolМирча Ешану
Мирча Ешану - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Direcţia comunicare și protocol
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Юлия Липовая
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В Молдове продолжается смена руководителей разных ведомств и агентств.
КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы назначили нового главу Агентства госуслуг (АГУ). Им стал Мирча Ешану.
Как отметили в пресс-службе кабмина, Ешану обладает десятилетним опытом менеджмента проектов, финансируемых Европейским союзом, Всемирным банком, Немецким государственным банком, правительством Румынии.
Проекты были в разных областях: управление, консолидация местного публичного управления, местное развитие и восстановление общественной инфраструктуры.
"У него есть опыт работы с гражданским обществом, разработки и мониторинга государственной политики, продвижения прозрачности в государственном управлении и образовательных учреждениях", - говорится в сообщении правительства.
Кроме того, Ешану был менеджером проекта в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Молдове в 2009-2012 годах, а в 2014-2019 годах он был директором Фонда социальных инвестиций в Молдове (MSIF).
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В сентябре 2019 года Ешану был назначен правительством Майи Санду временным директором АГУ. Он ушел с этой должности в ноябре 2019 года и продолжил свою карьеру в качестве менеджера программ в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове.
Впоследствии, в мае-августе 2021 года Мирча Ешану был руководителем аппарата временного премьер-министра Аурелиу Чокоя.
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