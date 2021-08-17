https://ru.sputnik.md/20210817/naznachili-novogo-glavu-agentstva-gosuslug-43978387.html

В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг

В Молдове назначили нового главу Агентства госуслуг

Мирча Ешану новый глава Агентства госуслуг

2021-08-17T15:06+0300

2021-08-17T15:06+0300

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общество

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правительство

молдова

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КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. В правительстве Молдовы назначили нового главу Агентства госуслуг (АГУ). Им стал Мирча Ешану. Как отметили в пресс-службе кабмина, Ешану обладает десятилетним опытом менеджмента проектов, финансируемых Европейским союзом, Всемирным банком, Немецким государственным банком, правительством Румынии. Проекты были в разных областях: управление, консолидация местного публичного управления, местное развитие и восстановление общественной инфраструктуры. Кроме того, Ешану был менеджером проекта в Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Молдове в 2009-2012 годах, а в 2014-2019 годах он был директором Фонда социальных инвестиций в Молдове (MSIF). В сентябре 2019 года Ешану был назначен правительством Майи Санду временным директором АГУ. Он ушел с этой должности в ноябре 2019 года и продолжил свою карьеру в качестве менеджера программ в Фонде Конрада Аденауэра в Молдове. Впоследствии, в мае-августе 2021 года Мирча Ешану был руководителем аппарата временного премьер-министра Аурелиу Чокоя.

https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

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