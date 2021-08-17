https://ru.sputnik.md/20210817/pogodnye-rekordy-moldovy-17-avgusta-43958118.html
Погодные рекорды Молдовы 17 августа
Погодные рекорды Молдовы 17 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
2021-08-17T00:03+0300
2021-08-17T00:03+0300
2021-08-17T00:03+0300
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КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Самое холодное 17 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1943 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,0 градуса по Цельсию.А температурный максимум 17 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +36,8 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210216/energii-solntsa-i-vetra-malo-gtes--o-resurse-kotoryy-sokhranit-klimat-33656542.html
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климат, погода, в молдове
Погодные рекорды Молдовы 17 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Самое холодное 17 августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1943 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,0 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 17 августа зафиксировали в 2008 году. Тогда термометры показали +36,8 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 26,8 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.