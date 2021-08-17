Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210817/poka-vse-spali-bayden-kombinatsiya-sputnik-layt-pfizer-covid-43963325.html
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
2021-08-17T08:46+0300
2021-08-17T10:02+0300
общество
сша
афганистан
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34129441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_bf7f379caabf1dad8d24c0b405b4778c.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Президент США Джо Байден высказался о ситуации в Афганистане. Ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали США, но главную цель многолетнего военного присутствия удалось выполнить, заявил американский лидер Джо Байден. Также Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, передает РИА Новости.Денежные средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Сочетание вакцин "Спутник Лайт" и PfizerВакцина от коронавируса "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе. Их комбинация совершенно нормальна, заявил для РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V".Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 207,8 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 207 миллионов 834 тысячи 266. Из них 4 миллиона 371 тысяча 25 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США ( 36 888 741). Следом идут Индия (32 225 513) и Бразилия (20 378 570).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 871 738), Иран (4 467 015), Великобритания (6 325 515), Россия (6 531 585), Франция (6 479 066), Испания (4 719 266), Турция (6 096 786).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.
https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-layt-pfizer-ispytaniya-43812219.html
https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html
сша
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/19/34129441_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_b96b14f179d94623377eedc5130f4031.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, афганистан, вакцинация

Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID

08:46 17.08.2021 (обновлено: 10:02 17.08.2021)
217
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Президент США Джо Байден высказался о ситуации в Афганистане. Ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали США, но главную цель многолетнего военного присутствия удалось выполнить, заявил американский лидер Джо Байден. Также Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, передает РИА Новости.
Денежные средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.

Сочетание вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе. Их комбинация совершенно нормальна, заявил для РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Коронавирус
"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания
11 августа, 21:31
376
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.
"Вакцины между собой совершенно нормально сочетаются", - сказал Гинцбург.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V".
Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 207,8 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 207 миллионов 834 тысячи 266. Из них 4 миллиона 371 тысяча 25 скончались.
Вакцинация. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Коронавирус
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
8 августа, 18:45
548
На первой строчке по числу инфицированных – США ( 36 888 741). Следом идут Индия (32 225 513) и Бразилия (20 378 570).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 871 738), Иран (4 467 015), Великобритания (6 325 515), Россия (6 531 585), Франция (6 479 066), Испания (4 719 266), Турция (6 096 786).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:49Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
10:33Обращение Януковича к украинцам
10:19Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
09:58После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
09:44Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы
09:18Где в Кишиневе 17 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
08:46Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:30Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
08:00Крузе: YouTube – это работа
07:30Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
07:00Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
00:03Погодные рекорды Молдовы 17 августа
Вчера"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России
ВчераРухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
ВчераКабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
ВчераВзлет цен: на Украине подорожали продукты
ВчераСоциальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана
ВчераЧебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
ВчераСтрашная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой