https://ru.sputnik.md/20210817/poka-vse-spali-bayden-kombinatsiya-sputnik-layt-pfizer-covid-43963325.html
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
2021-08-17T08:46+0300
2021-08-17T08:46+0300
2021-08-17T10:02+0300
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Президент США Джо Байден высказался о ситуации в Афганистане. Ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали США, но главную цель многолетнего военного присутствия удалось выполнить, заявил американский лидер Джо Байден. Также Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, передает РИА Новости.Денежные средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Сочетание вакцин "Спутник Лайт" и PfizerВакцина от коронавируса "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе. Их комбинация совершенно нормальна, заявил для РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V".Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 207,8 миллиона.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 207 миллионов 834 тысячи 266. Из них 4 миллиона 371 тысяча 25 скончались.На первой строчке по числу инфицированных – США ( 36 888 741). Следом идут Индия (32 225 513) и Бразилия (20 378 570).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 871 738), Иран (4 467 015), Великобритания (6 325 515), Россия (6 531 585), Франция (6 479 066), Испания (4 719 266), Турция (6 096 786).В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19.Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.
https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-layt-pfizer-ispytaniya-43812219.html
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сша, афганистан, вакцинация
Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:46 17.08.2021 (обновлено: 10:02 17.08.2021)
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik.
Президент США Джо Байден высказался о ситуации в Афганистане. Ситуация в Афганистане развивалась стремительнее, чем ожидали США, но главную цель многолетнего военного присутствия удалось выполнить, заявил американский лидер Джо Байден. Также Байден постановил выделить 500 миллионов долларов для помощи беженцам из Афганистана, передает РИА Новости
.
Денежные средства пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Сочетание вакцин "Спутник Лайт" и Pfizer
Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" и Pfizer могут применяться вместе. Их комбинация совершенно нормальна, заявил для РИА Новости
директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) предложил Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования.
"Вакцины между собой совершенно нормально сочетаются", - сказал Гинцбург.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V".
Вакцина против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech является mRNA-вакциной, созданной на основе синтетической РНК. Она стала первой вакциной против COVID-19, получившей экстренную валидацию ВОЗ с момента начала вспышки заболевания.
Ситуация с COVID-19
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса
, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 207,8 миллиона.
К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 207 миллионов 834 тысячи 266. Из них 4 миллиона 371 тысяча 25 скончались.
На первой строчке по числу инфицированных – США ( 36 888 741). Следом идут Индия (32 225 513) и Бразилия (20 378 570).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Индонезия (3 871 738), Иран (4 467 015), Великобритания (6 325 515), Россия (6 531 585), Франция (6 479 066), Испания (4 719 266), Турция (6 096 786).
В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 200 новых случаев инфицирования COVID-19.
Общее число случаев заражения в стране достигло 262 244.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло 5 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6313.