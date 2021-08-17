https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html

Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких

Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких

Постковидный синдром увеличивает риски заболеть раком легких

2021-08-17T13:51+0300

2021-08-17T13:51+0300

2021-08-17T13:51+0300

коронавирус

рак

рак легких

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром приводит к раку легких.Специалист напомнил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, при этом фиброз легких – редкое явление после COVID-19.Доктор пояснил, что фиброз легких развивается у пациентов с тяжелой формой инфекции, крайне редко у тех, кто переболел в легкой форме. В случае когда человек переболел в тяжелой форме и у него развился фиброз, это действительно увеличивает риск рака легких в 8-14 раз. В таком случае необходимо бросить курить и придерживаться правил здорового питания.Мясников добавил, что тяжелые коронавирусные пневмонии наблюдаются у пожилых больных с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска по онкологии.

https://ru.sputnik.md/20210808/postkovidnyy-sindrom-43715588.html

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рак, рак легких