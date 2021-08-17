Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210817/postkovidnyy-sindrom-risk-rak-legkih-43971036.html
Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких
Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких
Постковидный синдром увеличивает риски заболеть раком легких
2021-08-17T13:51+0300
2021-08-17T13:51+0300
коронавирус
рак
рак легких
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2527/42/25274272_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_309b796eabf5950fe48f31c7fdce7179.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром приводит к раку легких.Специалист напомнил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, при этом фиброз легких – редкое явление после COVID-19.Доктор пояснил, что фиброз легких развивается у пациентов с тяжелой формой инфекции, крайне редко у тех, кто переболел в легкой форме. В случае когда человек переболел в тяжелой форме и у него развился фиброз, это действительно увеличивает риск рака легких в 8-14 раз. В таком случае необходимо бросить курить и придерживаться правил здорового питания.Мясников добавил, что тяжелые коронавирусные пневмонии наблюдаются у пожилых больных с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска по онкологии.
https://ru.sputnik.md/20210808/postkovidnyy-sindrom-43715588.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2527/42/25274272_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_29c082e7f86113fe58285d2354e15820.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
рак, рак легких

Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких

13:51 17.08.2021
125
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкТуберкулез
Туберкулез - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Онкологическое заболевание может развиться у пациентов, столкнувшихся с фиброзом легких.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Российский врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях постковидный синдром приводит к раку легких.
Специалист напомнил, что коронавирусная инфекция имеет разные клинические проявления, при этом фиброз легких – редкое явление после COVID-19.
Медицинские работники - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Коронавирус
Как диагностировать "постковидный синдром" – разъяснение врача
8 августа, 17:53
409
Доктор пояснил, что фиброз легких развивается у пациентов с тяжелой формой инфекции, крайне редко у тех, кто переболел в легкой форме. В случае когда человек переболел в тяжелой форме и у него развился фиброз, это действительно увеличивает риск рака легких в 8-14 раз. В таком случае необходимо бросить курить и придерживаться правил здорового питания.
Мясников добавил, что тяжелые коронавирусные пневмонии наблюдаются у пожилых больных с хроническими заболеваниями, которые и так относятся к группе риска по онкологии.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:14США нанесли удар по лучшим людям России
13:51Постковидный синдром в разы увеличивает риски заболеть раком легких
13:27Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента
13:08В аэропорту Кишинева очереди: период регистрации решили продлить
12:43Крушение опытного образца военного самолета в Подмосковье попало на видео
12:22Молдова и Латвия подпишут соглашение в области общественной безопасности
12:04Молдова — в топ-3 по денежным переводам из России
11:41Штурм аэропорта: как прошла эвакуация иностранных служащих и жителей Афганистана
11:17Незаконно вывозили в Италию и отбирали деньги - раскрыта преступная группировка
10:49Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
10:33Обращение Януковича к украинцам
10:19Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
09:58После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
09:44Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы
09:18Где в Кишиневе 17 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
08:46Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:30Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
08:00Крузе: YouTube – это работа
07:30Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз