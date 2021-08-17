https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-dym-i-dtp--k-chemu-privelo-szhiganie-travy-na-polyakh-gagauzii-43987939.html

Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии

Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии

Сжигание сухой травы стало причиной пожаров в Гагаузии

2021-08-17T17:25+0300

2021-08-17T17:25+0300

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КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Быстро распространившийся на полях Комратского района огонь едва не вышел из-под контроля пожарных, прибывших для тушения пламени. Возгорание произошло на территории более чем в 100 гектаров.По словам старшего офицера службы реагирования Валентина Новака, на борьбу с огнем прибыли три экипажа пожарных. Огонь тушили 15 человек. Предварительная причина возгорания – поджог.Ситуация осложнялась тем, что в непосредственной близости от места пожара находится база хранения сжиженного газа, несколько АЗС и железнодорожная ветка.Пламя вплотную приблизилось к автодороге и даже перекинулось на придорожные лесопосадки. Из-за пожара прилегающая к полям территория была окутана плотными клубами дыма. Резко сократилась и видимость на дороге республиканского значения Кишинев-Джурджулешты. Все это вызвало "массовые ДТП с участием около 6 машин".После вмешательства пожарных движение на участке у села Буджак было восстановлено.По словам начальника управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, "горят не поля, а стерня на поле", и происходят подобные "незаконные вещи регулярно, по всей территории республики".Обстоятельства возникновения пожаров и ДТП должны будут установить компетентные органы.

гагаузия

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в молдове, пожары, гагаузия