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Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии
Сжигание сухой травы стало причиной пожаров в Гагаузии
2021-08-17T17:25+0300
2021-08-17T17:46+0300
общество
в молдове
пожары
гагаузия
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КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Быстро распространившийся на полях Комратского района огонь едва не вышел из-под контроля пожарных, прибывших для тушения пламени. Возгорание произошло на территории более чем в 100 гектаров.По словам старшего офицера службы реагирования Валентина Новака, на борьбу с огнем прибыли три экипажа пожарных. Огонь тушили 15 человек. Предварительная причина возгорания – поджог.Ситуация осложнялась тем, что в непосредственной близости от места пожара находится база хранения сжиженного газа, несколько АЗС и железнодорожная ветка.Пламя вплотную приблизилось к автодороге и даже перекинулось на придорожные лесопосадки. Из-за пожара прилегающая к полям территория была окутана плотными клубами дыма. Резко сократилась и видимость на дороге республиканского значения Кишинев-Джурджулешты. Все это вызвало "массовые ДТП с участием около 6 машин".После вмешательства пожарных движение на участке у села Буджак было восстановлено.По словам начальника управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, "горят не поля, а стерня на поле", и происходят подобные "незаконные вещи регулярно, по всей территории республики".Обстоятельства возникновения пожаров и ДТП должны будут установить компетентные органы.
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в молдове, пожары, гагаузия

Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание травы на полях Гагаузии

17:25 17.08.2021 (обновлено: 17:46 17.08.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalПожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Из-за чрезвычайной ситуации вблизи Комрата временно перекрыли дорогу Кишинев-Джурджулешты.
КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Быстро распространившийся на полях Комратского района огонь едва не вышел из-под контроля пожарных, прибывших для тушения пламени. Возгорание произошло на территории более чем в 100 гектаров.
По словам старшего офицера службы реагирования Валентина Новака, на борьбу с огнем прибыли три экипажа пожарных. Огонь тушили 15 человек. Предварительная причина возгорания – поджог.
© Sputnik / Maxim TopalПожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Ситуация осложнялась тем, что в непосредственной близости от места пожара находится база хранения сжиженного газа, несколько АЗС и железнодорожная ветка.

"Причина устанавливается, но скорее всего это поджог. Вчера, примерно с 21.00 до 04.00, здесь работали пожарные. Но с утра опять поступил вызов, что горит это же поле", - рассказал Валентин Новак.

Пламя вплотную приблизилось к автодороге и даже перекинулось на придорожные лесопосадки. Из-за пожара прилегающая к полям территория была окутана плотными клубами дыма. Резко сократилась и видимость на дороге республиканского значения Кишинев-Джурджулешты. Все это вызвало "массовые ДТП с участием около 6 машин".
"Была заблокирована дорога в течение примерно 30-40 минут. Хорошо, что пострадавших среди людей нет", - добавил сотрудник полиции.
После вмешательства пожарных движение на участке у села Буджак было восстановлено.
© Sputnik / Maxim TopalПожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
Пожар, дым и ДТП – к чему привело сжигание стерни на полях Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
По словам начальника управления агропромышленного комплекса Гагаузии Андрея Димитрогло, "горят не поля, а стерня на поле", и происходят подобные "незаконные вещи регулярно, по всей территории республики".
"Дело в том, что не все хозяйства обладают техникой для проведения специализированных работ и после сбора урожая, чаще всего первой группы хлебов, предпочитают сжигать лежащую на полях толстым слоем солому. Это не просто незаконно, но и вредит окружающей среде – гибнет флора и фауна на полях, ущерб наносится и плодородному слою почвы", - рассказал Андрей Димитрогло.
Обстоятельства возникновения пожаров и ДТП должны будут установить компетентные органы.
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