https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-vulkaneshti-musornyy-poligon-43969365.html
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
2021-08-17T10:49+0300
2021-08-17T10:49+0300
2021-08-17T10:49+0300
вулканешты
мусор
поджог
гагаузия
пожар
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КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Первый очаг возгорания был зафиксирован на мусорном полигоне три дня назад. Огонь быстро распространился по территории свалки, охватив большую ее площадь. Сторожа говорят, что "мусор начал гореть в одно мгновенье на самом краю полигона".По словам примара Виктора Петриоглу, ранее мусоросвалка уже горела, но "такого большого очага еще не было". Градоначальник назвал обстановку "страшной".На место сразу же выехали две бригады пожарных, которые приступили к тушению пламени. Первый день борьбы с огнем результата не дал из-за отсутствия бульдозера и возможности для обволакивания мусора землей. На второй день борьбы с пламенем на полигон завезли 150 тонн земли, и начал работать бульдозер. Несмотря на это "огонь вспыхнул с новой силой и почти подошел к дороге".Основная версия случившегося – поджог."В городе еще горит. Проводятся работы по засыпке и проливке водой мусоросвалки. Так просто заливать водой не поможет – оно горит и горит. Если накрывать землей – оно гаснет, потому что не поступает кислород. Это поджог. Само оно не могло здесь так разгореться", - подчеркнул представитель УЧС Гагаузии Сергей Катана.Пока что в Вулканештах не ощущается большого задымления, поскольку ветер дует в другую сторону. Однако, "все может измениться в любой момент".Руководство города запросило помощи в виде спецтехники у соседних районов, а также обратились в полицию с требованием установить причастных к данному случаю.
https://ru.sputnik.md/20210608/obval-grunta-v-vulkaneshtakh-mestnye-vlasti-sobirayut-komissiyu-po-chS-35040751.html
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вулканешты, мусор, поджог, гагаузия, пожар
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
Местные пожарные говорят, что это был поджог.
КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Первый очаг возгорания был зафиксирован на мусорном полигоне три дня назад. Огонь быстро распространился по территории свалки, охватив большую ее площадь. Сторожа говорят, что "мусор начал гореть в одно мгновенье на самом краю полигона".
По словам примара Виктора Петриоглу, ранее мусоросвалка уже горела, но "такого большого очага еще не было". Градоначальник назвал обстановку "страшной".
На место сразу же выехали две бригады пожарных, которые приступили к тушению пламени. Первый день борьбы с огнем результата не дал из-за отсутствия бульдозера и возможности для обволакивания мусора землей. На второй день борьбы с пламенем на полигон завезли 150 тонн земли, и начал работать бульдозер. Несмотря на это "огонь вспыхнул с новой силой и почти подошел к дороге".
Основная версия случившегося – поджог.
"Только мы наладили вывоз мусора, как неизвестные произвели поджог. Это было нужно для того, чтобы создать препятствие для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городе Вулканешты", - добавил примар.
"В городе еще горит. Проводятся работы по засыпке и проливке водой мусоросвалки. Так просто заливать водой не поможет – оно горит и горит. Если накрывать землей – оно гаснет, потому что не поступает кислород. Это поджог. Само оно не могло здесь так разгореться", - подчеркнул представитель УЧС Гагаузии Сергей Катана.
Пока что в Вулканештах не ощущается большого задымления, поскольку ветер дует в другую сторону. Однако, "все может измениться в любой момент".
Руководство города запросило помощи в виде спецтехники у соседних районов, а также обратились в полицию с требованием установить причастных к данному случаю.