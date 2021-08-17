Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210817/pozhar-vulkaneshti-musornyy-poligon-43969365.html
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
2021-08-17T10:49+0300
2021-08-17T10:49+0300
вулканешты
мусор
поджог
гагаузия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43966481_0:383:960:923_1920x0_80_0_0_2378a358218001bab77860e888b6bb67.jpg
КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Первый очаг возгорания был зафиксирован на мусорном полигоне три дня назад. Огонь быстро распространился по территории свалки, охватив большую ее площадь. Сторожа говорят, что "мусор начал гореть в одно мгновенье на самом краю полигона".По словам примара Виктора Петриоглу, ранее мусоросвалка уже горела, но "такого большого очага еще не было". Градоначальник назвал обстановку "страшной".На место сразу же выехали две бригады пожарных, которые приступили к тушению пламени. Первый день борьбы с огнем результата не дал из-за отсутствия бульдозера и возможности для обволакивания мусора землей. На второй день борьбы с пламенем на полигон завезли 150 тонн земли, и начал работать бульдозер. Несмотря на это "огонь вспыхнул с новой силой и почти подошел к дороге".Основная версия случившегося – поджог."В городе еще горит. Проводятся работы по засыпке и проливке водой мусоросвалки. Так просто заливать водой не поможет – оно горит и горит. Если накрывать землей – оно гаснет, потому что не поступает кислород. Это поджог. Само оно не могло здесь так разгореться", - подчеркнул представитель УЧС Гагаузии Сергей Катана.Пока что в Вулканештах не ощущается большого задымления, поскольку ветер дует в другую сторону. Однако, "все может измениться в любой момент".Руководство города запросило помощи в виде спецтехники у соседних районов, а также обратились в полицию с требованием установить причастных к данному случаю.
https://ru.sputnik.md/20210608/obval-grunta-v-vulkaneshtakh-mestnye-vlasti-sobirayut-komissiyu-po-chS-35040751.html
вулканешты
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43966481_0:293:960:1013_1920x0_80_0_0_b0bc985a58c1e52236bb247c3531e73e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вулканешты, мусор, поджог, гагаузия, пожар

Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон

10:49 17.08.2021
18
© Photo : ОчевидецВ Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
В Вулканештах третий день тушат мусорный полигон - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Photo : Очевидец
Местные пожарные говорят, что это был поджог.
КОМРАТ, 17 авг - Sputnik, Максим Топал. Первый очаг возгорания был зафиксирован на мусорном полигоне три дня назад. Огонь быстро распространился по территории свалки, охватив большую ее площадь. Сторожа говорят, что "мусор начал гореть в одно мгновенье на самом краю полигона".
По словам примара Виктора Петриоглу, ранее мусоросвалка уже горела, но "такого большого очага еще не было". Градоначальник назвал обстановку "страшной".
© Photo : ОчевидецВ Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
В Вулканештах третий день тушат мусорный полигон - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
В Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
© Photo : Очевидец
На место сразу же выехали две бригады пожарных, которые приступили к тушению пламени. Первый день борьбы с огнем результата не дал из-за отсутствия бульдозера и возможности для обволакивания мусора землей. На второй день борьбы с пламенем на полигон завезли 150 тонн земли, и начал работать бульдозер. Несмотря на это "огонь вспыхнул с новой силой и почти подошел к дороге".
Основная версия случившегося – поджог.
"Только мы наладили вывоз мусора, как неизвестные произвели поджог. Это было нужно для того, чтобы создать препятствие для сбора и вывоза твердых бытовых отходов в городе Вулканешты", - добавил примар.
"В городе еще горит. Проводятся работы по засыпке и проливке водой мусоросвалки. Так просто заливать водой не поможет – оно горит и горит. Если накрывать землей – оно гаснет, потому что не поступает кислород. Это поджог. Само оно не могло здесь так разгореться", - подчеркнул представитель УЧС Гагаузии Сергей Катана.
В городе Вулканешты произошел обвал грунта - Sputnik Молдова, 1920, 08.06.2021
Обвал грунта в Вулканештах: местные власти собирают комиссию по ЧС
8 июня, 14:22
175
Пока что в Вулканештах не ощущается большого задымления, поскольку ветер дует в другую сторону. Однако, "все может измениться в любой момент".
Руководство города запросило помощи в виде спецтехники у соседних районов, а также обратились в полицию с требованием установить причастных к данному случаю.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:49Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
10:33Обращение Януковича к украинцам
10:19Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
09:58После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
09:44Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы
09:18Где в Кишиневе 17 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
08:46Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:30Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
08:00Крузе: YouTube – это работа
07:30Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
07:00Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
00:03Погодные рекорды Молдовы 17 августа
Вчера"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России
ВчераРухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
ВчераКабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
ВчераВзлет цен: на Украине подорожали продукты
ВчераСоциальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана
ВчераЧебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
ВчераСтрашная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой