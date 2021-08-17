https://ru.sputnik.md/20210817/profsoyuzy-trebuyut-garantiy-dlya-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-43992491.html

Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19

Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19

Профсоюзы Молдовы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19

2021-08-17T20:32+0300

2021-08-17T20:32+0300

2021-08-17T20:32+0300

коронавирус

профсоюзы

эпидемия

вакцинация

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КИШИНЕВ, 17 — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила спикеру парламента законопроект о гарантиях для работников, вакцинированных от COVID-19.Профсоюзы предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей, согласно которой работодатель обязан разрешить явку сотрудников в медицинские учреждения в день вакцинации от COVID-19 с сохранением его средней заработной платы.Кроме того, предлагается предоставить вакцинированным один выходной день с сохранением зарплаты - за каждую дозу вакцины.Согласно проекту, сотрудники, в свою очередь, обязаны предоставить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210815/v-rayonakh-moldovy-prodolzhayutsya-marafony-vaktsinatsii-43925131.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

профсоюзы, эпидемия, вакцинация