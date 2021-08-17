https://ru.sputnik.md/20210817/profsoyuzy-trebuyut-garantiy-dlya-vaktsinirovannykh-ot-covid-19-43992491.html
Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
Профсоюзы Молдовы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
2021-08-17T20:32+0300
2021-08-17T20:32+0300
2021-08-17T20:32+0300
коронавирус
профсоюзы
эпидемия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила спикеру парламента законопроект о гарантиях для работников, вакцинированных от COVID-19.Профсоюзы предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей, согласно которой работодатель обязан разрешить явку сотрудников в медицинские учреждения в день вакцинации от COVID-19 с сохранением его средней заработной платы.Кроме того, предлагается предоставить вакцинированным один выходной день с сохранением зарплаты - за каждую дозу вакцины.Согласно проекту, сотрудники, в свою очередь, обязаны предоставить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210815/v-rayonakh-moldovy-prodolzhayutsya-marafony-vaktsinatsii-43925131.html
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профсоюзы, эпидемия, вакцинация
Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
Предлагается после прививки дать работнику выходной день для восстановления.
КИШИНЕВ, 17 — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила спикеру парламента законопроект о гарантиях для работников, вакцинированных от COVID-19.
Профсоюзы предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей, согласно которой работодатель обязан разрешить явку сотрудников в медицинские учреждения в день вакцинации от COVID-19 с сохранением его средней заработной платы.
Кроме того, предлагается предоставить вакцинированным один выходной день с сохранением зарплаты - за каждую дозу вакцины.
Согласно проекту, сотрудники, в свою очередь, обязаны предоставить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19.