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Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
Профсоюзы Молдовы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19
2021-08-17T20:32+0300
2021-08-17T20:32+0300
коронавирус
профсоюзы
эпидемия
вакцинация
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КИШИНЕВ, 17 — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила спикеру парламента законопроект о гарантиях для работников, вакцинированных от COVID-19.Профсоюзы предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей, согласно которой работодатель обязан разрешить явку сотрудников в медицинские учреждения в день вакцинации от COVID-19 с сохранением его средней заработной платы.Кроме того, предлагается предоставить вакцинированным один выходной день с сохранением зарплаты - за каждую дозу вакцины.Согласно проекту, сотрудники, в свою очередь, обязаны предоставить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19.
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профсоюзы, эпидемия, вакцинация

Профсоюзы требуют гарантий для вакцинированных от COVID-19

20:32 17.08.2021
25
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация в Молдове
Вакцинация в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Предлагается после прививки дать работнику выходной день для восстановления.
КИШИНЕВ, 17 — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы направила спикеру парламента законопроект о гарантиях для работников, вакцинированных от COVID-19.
Профсоюзы предлагают дополнить Трудовой кодекс статьей, согласно которой работодатель обязан разрешить явку сотрудников в медицинские учреждения в день вакцинации от COVID-19 с сохранением его средней заработной платы.
Вакцинация от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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В районах Молдовы продолжаются марафоны вакцинации
15 августа, 17:35
316
Кроме того, предлагается предоставить вакцинированным один выходной день с сохранением зарплаты - за каждую дозу вакцины.
Согласно проекту, сотрудники, в свою очередь, обязаны предоставить работодателю сертификат о вакцинации от COVID-19.
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