https://ru.sputnik.md/20210817/protestuyuschiy-furgon-dvor-administratsii-prezident-43975861.html

Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента

Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента

Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента

2021-08-17T13:27+0300

2021-08-17T13:27+0300

2021-08-17T13:43+0300

общество

происшествия

полиция

майя санду

протест

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КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Микроавтобус, за рулем которого находился 37-летний житель Гратиешт, ворвался в понедельник вечером во двор администрации президента.Охранявшим здание полицейским водитель пояснил, что въехал в ворота президентского дворца в знак протеста. По его словам, он возмущен отказом кишиневского "Апэ-канал" подключить воду к его дому, что продолжается более года.Мужчина работает в транспортной компании и пикет решил провести на служебном автомобиле, сообщает полиция.Протестующего удалось уговорить покинуть двор администрации президента. Вместе с автомобилем он был препровожден в Инспекторат полиции Буюкан.

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2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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происшествия, полиция, майя санду, протест