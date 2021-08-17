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https://ru.sputnik.md/20210817/protestuyuschiy-furgon-dvor-administratsii-prezident-43975861.html
Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента
Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента
Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента
2021-08-17T13:27+0300
2021-08-17T13:43+0300
общество
происшествия
полиция
майя санду
протест
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КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Микроавтобус, за рулем которого находился 37-летний житель Гратиешт, ворвался в понедельник вечером во двор администрации президента.Охранявшим здание полицейским водитель пояснил, что въехал в ворота президентского дворца в знак протеста. По его словам, он возмущен отказом кишиневского "Апэ-канал" подключить воду к его дому, что продолжается более года.Мужчина работает в транспортной компании и пикет решил провести на служебном автомобиле, сообщает полиция.Протестующего удалось уговорить покинуть двор администрации президента. Вместе с автомобилем он был препровожден в Инспекторат полиции Буюкан.
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происшествия, полиция, майя санду, протест

Протестующий припарковал фургон прямо во дворе администрации президента

13:27 17.08.2021 (обновлено: 13:43 17.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausPreședinția RM
Președinția RM - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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Мужчину уговорили отправиться вместе с автомобилем в Инспекторат полиции.
КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Микроавтобус, за рулем которого находился 37-летний житель Гратиешт, ворвался в понедельник вечером во двор администрации президента.
Охранявшим здание полицейским водитель пояснил, что въехал в ворота президентского дворца в знак протеста. По его словам, он возмущен отказом кишиневского "Апэ-канал" подключить воду к его дому, что продолжается более года.
Мужчина работает в транспортной компании и пикет решил провести на служебном автомобиле, сообщает полиция.
Протестующего удалось уговорить покинуть двор администрации президента. Вместе с автомобилем он был препровожден в Инспекторат полиции Буюкан.
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