https://ru.sputnik.md/20210817/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-esche-zharche-43957873.html
Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
Точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 августа - Gismeteo
2021-08-17T07:00+0300
2021-08-17T07:00+0300
2021-08-17T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
в молдове
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +18 до +21, днем от +31 до +33.Праздники и народные приметыАвдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Ее также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды, народные приметы, в молдове
Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +18 до +21, днем от +31 до +33.
Праздники и народные приметы
Авдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Ее также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.
Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.
В этот день запрещено брать в долг деньги.
17 августа нельзя продавать.
Не стоит начинать новые дела — в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.
Нельзя быть одному, грустить.