Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210817/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-esche-zharche-43957873.html
Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
Точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 августа - Gismeteo
2021-08-17T07:00+0300
2021-08-17T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574859_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ab05bd69040bb8332e7d1e7e61771393.jpg
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +18 до +21, днем от +31 до +33.Праздники и народные приметыАвдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Ее также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.
https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574859_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ca8fe9546db2ffbc0a53ea74eefd7b7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, народные приметы, в молдове

Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче

07:00 17.08.2021
181
© Sputnik / Svyazin AlexanderДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного.
Люди наслаждаются освежающей водой фонтана Unisphere в парке Flushing Meadow Corona в районе Квинс - Sputnik Молдова, 1920, 02.04.2021
Горячо-холодно: как американцы форматируют мир, играя на теме климата
2 апреля, 22:34
330
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +18 до +21, днем от +31 до +33.

Праздники и народные приметы

Авдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Ее также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10024
Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.
В этот день запрещено брать в долг деньги.
17 августа нельзя продавать.
Не стоит начинать новые дела — в этот день лучше вплотную заняться старыми нерешенными вопросами.
Нельзя быть одному, грустить.
001001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:49Пожар вспыхнул с новой силой: в Вулканештах третий день тушат мусорный полигон
10:33Обращение Януковича к украинцам
10:19Врач рассказал, можно ли ревакцинироваться разными препаратами
09:58После дизеля на некоторых заправках из продажи пропал и бензин
09:44Лесные пожары во Франции – тысячи людей эвакуированы
09:18Где в Кишиневе 17 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Безпалько: европейской Молдова может стать при одном условии
08:46Пока все спали: речь Байдена, комбинация "Спутника Лайт" и Pfizer и ситуация с COVID
08:30Наживаются ли фармацевтические компании на гражданах Молдовы при пандемии
08:00Крузе: YouTube – это работа
07:30Цены на столовый виноград в Молдове пошли вниз
07:00Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче
00:03Погодные рекорды Молдовы 17 августа
Вчера"Собачья верность" для Волка-Меркурия из России
ВчераРухнут ли цены на золото: прогноз экспертов
ВчераКабул прощается с "американской мечтой": джихад продолжается
ВчераВзлет цен: на Украине подорожали продукты
ВчераСоциальные деньги: в бюджет соцстраха поступило более 60% от годового плана
ВчераЧебан: в школах и детсадах Кишинева пройдут внезапные проверки
ВчераСтрашная находка в Слободзее: смертельно опасный газ времен Первой мировой