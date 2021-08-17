https://ru.sputnik.md/20210817/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-budet-esche-zharche-43957873.html

Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче

Самый точный прогноз погоды: будет еще жарче

Точный прогноз погоды в Молдове на 18 и 19 августа - Gismeteo

2021-08-17T07:00+0300

2021-08-17T07:00+0300

2021-08-17T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

в молдове

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КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +30 до +35 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +16 до +21 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 12 августа: ночью от +18 до +21, днем от +31 до +33.Праздники и народные приметыАвдотьин день – такое название в народном календаре носит дата 17 августа. Ее также называют Авдотья-малиновка. Считалось, что сегодня особыми целебными свойствами наделены листья малиновых кустов.Юные девушки на Авдотью собирали малиновые листья, делали из них отвар и умывались им. Считалось, что это помогает избавиться от кожных хворей и сохранить привлекательность надолго.

https://ru.sputnik.md/20210402/Goryacho-kholodno-kak-amerikantsy-formatiruyut-mir-igraya-na-teme-klimata-34230708.html

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды, народные приметы, в молдове